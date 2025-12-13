المنتدى الثالث للحوار الإيراني الصيني ينطلق اليوم في طهران

وتُعقد الدورة الثالثة من "منتدى الحوار الإيراني الصيني" لمدة يومين بمبادرة من مركز الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية، ابتداءً من اليوم السبت ، في مقر المركز بطهران.

ويُعدّ هذا الحدث أهم إطار للحوار النخبوي بين مراكز الأبحاث ومراكز الفكر والخبراء من البلدين عشية الذكرى الخامسة والخمسين لإقامة العلاقات الإيرانية الصينية الرسمية، والتي بدأت قبل ثلاث سنوات بمبادرة من مركز الدراسات السياسية والدولية بالخارجية الايرانية، وأصبحت برنامجًا ثابتًا في جدول أعمال العلاقات الثنائية.

وسيتضمن المنتدى سلسلة من الجلسات وورش العمل المتخصصة بمشاركة مسؤولين وأكاديميين وباحثين إيرانيين وصينيين بارزين. تشمل المحاور الرئيسية للمنتدى المرتقب تضافر المبادرات العالمية لرئيسي البلدين، واستعراض التوجهات الجيوسياسية في غرب آسيا، والقدرات الجديدة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي، والطاقة، والاستثمار، والأمن الغذائي، وربط الممرات.

كما سيشهد المنتدى افتتاح معرض للوثائق التاريخية للعلاقات الإيرانية الصينية، وعقد اجتماعات متخصصة في مجالات النقل والسياحة والحوارات الثقافية.

ويُعدّ انعقاد منتدى الحوار الإيراني الصيني الثالث منصةً رئيسيةً لتبادل وجهات النظر المتخصصة، ووضع خطط عمل عملية، وتعزيز مستوى الشراكة الاستراتيجية بين إيران والصين على الصعيدين الإقليمي والدولي.

