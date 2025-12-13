ايران: احتجاز سفينة أجنبية تحمل 6 ملايين لتر من الوقود المهرب في بحر عُمان
معرف الأخبار : 1726587
صرح رئيس القضاء في محافظة هرمزكان جنوب ايران عن احتجاز ناقلة نفط اجنبية تحمل ستة ملايين لتر من وقود الديزل المهرب.
وقال مجتبى قهرماني، في تصريح ادلى به مساء الجمعة: "بهدف مكافحة شبكات تهريب الوقود والمهربين، تم احتجاز هذه السفينة الأجنبية وفق امر قضائي في بحر عُمان والمياه الاقليمية الايرانية حول مدينة جاسك أمس (الخميس)".
وأضاف: "لا تحمل هذه السفينة أي وثائق بحرية تتعلق بالرحلة أو بوليصة شحن شحنة الوقود".
وأوضح قهرماني أن السفينة كانت قد اطفأت جميع أنظمة الملاحة وأجهزة المساعدة الملاحية. و
ذكر رئيس القضاء في محافظة هرمزكان أن طاقم هذه السفينة يضم 18 بحارًا من الهند وسريلانكا وبنغلاديش.