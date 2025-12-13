ايران: احتجاز سفينة أجنبية تحمل 6 ملايين لتر من الوقود المهرب في بحر عُمان

وقال مجتبى قهرماني، في تصريح ادلى به مساء الجمعة: "بهدف مكافحة شبكات تهريب الوقود والمهربين، تم احتجاز هذه السفينة الأجنبية وفق امر قضائي في بحر عُمان والمياه الاقليمية الايرانية حول مدينة جاسك أمس (الخميس)".

وأضاف: "لا تحمل هذه السفينة أي وثائق بحرية تتعلق بالرحلة أو بوليصة شحن شحنة الوقود".

وأوضح قهرماني أن السفينة كانت قد اطفأت جميع أنظمة الملاحة وأجهزة المساعدة الملاحية. و

ذكر رئيس القضاء في محافظة هرمزكان أن طاقم هذه السفينة يضم 18 بحارًا من الهند وسريلانكا وبنغلاديش.

