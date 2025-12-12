عراقجي: طهران وباكو عازمتان على بناء مستقبل مشترك قائم على الاحترام المتبادل

وكتب عراقجي منشورًا على صفحته على إنستغرام، تناول فيه خطط وأهداف وآفاق العلاقات بين طهران وباكو خلال زيارته الأخيرة لجمهورية أذربيجان.

وجاء في هذا المنشور انه خلال زيارته الأخيرة (7 و 8 كانون الاول/ ديسمبر) إلى باكو، عاصمة جمهورية أذربيجان، عقد اجتماعاتٍ مُفصّلة وبنّاءة مع الرئيس إلهام علييف، ووزير الخارجية جيهون بيراموف، ونائب رئيس الوزراء شاهين مصطفى ييف، وكذلك رئيسة مجلس النواب بجمهورية أذربيجان صاحبة غفاروفا.

وأضاف وزير الخارجية: "إن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان، تتجاوز مجرد التقارب الجغرافي، فهي تجسيدٌ لروابط تاريخية وثقافية وحضارية عميقة، متجذّرة في القرابة التاريخية بين شعبي ضفتي نهر أرس".

وتابع عراقجي: "تشهد هذه العلاقات توسعًا ملحوظًا في جميع المجالات، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والترانزيتية والسياسية والثقافية والإنسانية، ويحرص البلدان على الارتقاء بتعاونهما إلى مستوى استراتيجي بالاعتماد على هذا الدعم المشترك".

وأكد وزير الخارجية قائلاً: "خلال جميع الاجتماعات، تم التشديد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار والأمن في منطقة جنوب القوقاز كشرط أساسي لتقدم وازدهار جميع الدول، وتم التأكيد على أنه لا ينبغي لأي طرف ثالث أن يؤثر سلباً على العلاقات البناءة بين البلدين. وتؤكد طهران وباكو عزمهما على بناء مستقبل مشترك آمن ومشرّف قائم على الاحترام المتبادل".

endNewsMessage1