بقائي: استيلاء اميركا على ناقلة النفط الفنزويلية مثال على "قرصنة الدولة"

وقال بقائي في تصريح له مساء الخميس: "إن قيام اميركا باحتجاز سفن تجارية تابعة لدول أخرى والاستيلاء عليها يُعدّ استهتارًا واضحًا بالقانون الدولي وانتهاكًا صارخًا للمبادئ التي تحكم أمن وسلامة الملاحة الدولية".

وأكد أن الاستناد الى القوانين الأمريكية المحلية وعقوباتها غير القانونية لتبرير مثل هذا العمل لا يُغيّر بأي حال من الأحوال من الطبيعة غير القانونية والإجرامية لهذا "السطو المسلح في البحر".

وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية من عواقب وتداعيات استمرار هذا السلوك التعسفي على السلام والأمن والتجارة الدوليين، وشدد على مسؤولية جميع الحكومات والمؤسسات الدولية المختصة في معارضة هذه الأعمال غير القانونية ومحاسبة اميركا على ذلك.

