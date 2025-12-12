خلال لقائه رئيس تركمانستان؛ الرئيس بزشكيان: الثقة المتبادلة تضمن السلام والاستقرار بين الدول

وخلال لقائه مع نظيره التركماني، سردار بردي محمدوف، أضاف رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية مسعود بزشكيان:"هذا النهج يتطلب وجود علاقة خاصة بيننا مبنية على الثقة المتبادلة، تمكننا من تعزيز العلاقات الودية والسلمية والمستدامة بشكل عملي. وهذه الثقة المشتركة هي الضامن الحقيقي للسلام والاستقرار بين شعبي البلدين".

وشدّد رئيس الجمهورية الإيرانية على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات السابقة، موضحا:"تم التوصل الى اتفاقات مهمة بين البلدين في مجالات الغاز والنقل والمعابر والتعاون الاقتصادي والتجاري. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض العقبات والتحديات في بعض المجالات، ويتطلب حلّها توجيهاتكم الشخصية ومتابعتكم المباشرة لضمان تنفيذ هذه الاتفاقيات بالكامل وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين".

من جانبه، أعرب الرئيس التركماني خلال اللقاء عن سعادته بزيارة رئيس الجمهورية الإيرانية، مؤكدا على "العلاقات الودية والمتنامية باستمرار بين البلدين"، وقال: «لقد شهدنا توسعا ملحوظا في التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما أن مبادرة تركمانستان لعقد مؤتمر السلام، التي تحمل رسالة الصداقة والتقارب، تمكّنت من جمع مجموعة من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والسياسيين من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مما يعكس التزامنا بالسلام والأمن".

وأشار بردي محمدوف إلى الروابط العميقة المشتركة بين البلدين، مضيفا: "لدينا تراث تاريخي عريق في المجالات الثقافية والحضارية، وهناك إمكانات واسعة للغاية لتعزيز التعاون بيننا. كما أنه من الضروري أن نتابع الحوار والتعاون في القضايا المتعلقة بالعالم الإسلامي على مستوى رفيع وهادف. إيران تشهد تقدما متسارعا، ونحن مهتمون بتبادل الخبرات معها في مختلف المجالات".

وكان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قد وصل مساء الخميس إلى عشق آباد، العاصمة التركمانية، حيث استُقبل من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء التركماني للشؤون الاقتصادية، وذلك للمشاركة وإلقاء كلمة في المؤتمر الدولي للسلام والثقة.

وخلال هذه الزيارة، سيلتقي الرئيس بزشكيان، إلى جانب مشاركته في المؤتمر الدولي للسلام والثقة، مع عدد من قادة الدول المشاركة في المؤتمر في لقاءات ثنائية.

