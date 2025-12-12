في عشق آباد؛ وزيرا خارجية إيران وباكستان يؤكدان على تعميق التعاون في التجارة والروابط الشعبية

على هامش المؤتمر الدولي للسلام والثقة المنعقد في عشق آباد العاصمة التركمانية؛ التقى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار.

وعقب هذا اللقاء، وفي منشور له عبر منصة اكس، أشار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار إلى أنه أجرى لقاء بنّاء مع أخيه وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، على هامش المؤتمر الدولي للسلام والثقة في عشق آباد.

وأضاف وزير الخارجية الباكستاني:"ناقشنا خلال هذا اللقاء سبل التعاون الثنائي، وتبادلنا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية. كما اتفقنا على تعميق التعاون أكثر من أي وقت مضى في مجالات التجارة، والاتصالات، والروابط الشعبية، وشدّدنا على التزامنا بالعمل المشترك من أجل السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة".

