ايران وباكستان تؤكدان على تعزيز التعاون المشترك وتسريع تنفيذ الاتفاقيات القائمة

و على هامش المؤتمر الدولي للسلام والثقة في عشق آباد؛ التقى رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.

وخلال هذا اللقاء، ناقش الجانبان آخر مستجدات العلاقات الثنائية، وشدّدا على أهمية تعزيز التعاون المشترك وتسريع تنفيذ الاتفاقات القائمة.

وأشارا إلى القدرات الواسعة للبلدين في مجالات النقل، العبور، وتطوير البنية التحتية الحدودية، وأكدا على ضرورة المتابعة العملية للاتفاقات التي تم إقرارها خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني إلى إسلام آباد.

كما اعتبر الجانبان تطوير طرق الاتصال، وتيسير حركة التجارة، وتعزيز التعاون الاقتصادي من بين المتطلبات الأساسية لتوسيع العلاقات الثنائية.

وتناول اللقاء أيضا مناقشة القضايا الإقليمية، وأهمية تعزيز التنسيق بين البلدين في إطار المبادرات المشتركة.

وأكد رئيس الجمهورية الإيرانية ورئيس الوزراء الباكستاني، أنه وانطلاقا من الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية المشتركة، على ضرورة توسيع التعاون في مجالات الطاقة، التجارة، الأمن الحدودي، تطوير الأسواق الحدودية، وتعزيز الروابط الشعبية، لأن ذلك يُعد أمرا ضروريا لتحقيق الاستقرار والرخاء في المنطقة.

وأعرب الجانبان عن أملهما في أن يُتابع تنفيذ الاتفاقات الثنائية بوتيرة أسرع وانسجام أكبر، وأن تُعزّز العلاقات بين البلدين على مسار التطور والنمو الحالي.

endNewsMessage1