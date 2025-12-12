بزشكيان: عازمون على تنفيذ معاهدة الشراكة الإيرانية-الروسية الاستراتيجية الشاملة

و على هامش المؤتمر الدولي للسلام والثقة في عشق آباد؛ التقى رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وفي هذا اللقاء أعرب الرئيس بزشكيان عن ارتياحه لمستوى العلاقات الجيدة جدا والمتنامية بين طهران وموسكو، وأشاد بدعم روسيا الثابت للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المحافل الدولية.

وأكد رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية على عزم طهران تنفيذ معاهدة الشراكة الإيرانية-الروسية الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها بين البلدين، قائلا:"نحن عازمون على تنفيذ الاتفاق الذي وقعناه وتفعيله عمليا. "

وأوضح الرئيس بزشكيان أن التعاون المشترك، خصوصا في قطاعات الطاقة الكهربائية، النقل، والممرات العابرة، قيد المتابعة ويعمل على تعزيزه.

