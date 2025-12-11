توقیع 14 وثیقة وتبادل 8 وثائق ومذکرات تفاهم للتعاون بین ایران وکازاخستان
وقع كبار مسؤولي ايران وكازاخستان اليوم الخميس 14 وثيقة ومذكرة تفاهم للتعاون الثنائي وتبادلا 8 وثائق وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الجمهورية الى كازاخستان.
والوثائق الـ 14 تغطي التعاون في مجل النقل والترانزيت واللوجستيا والتبادل الثقافي والتعاون القضائي والصحة والعلاج والتعامل الدبلوماسي والاعلامي.
كما وقع رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ونظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف بيانا مشتركا.
وكان رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان قد بدا مساء امس الاربعاء زيارة الى استانا بدعوة رسمية من نظيره الكازاخستاني.