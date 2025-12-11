رئيس كازاخستان يقيم استقبالا رسميا للرئيس بزشكيان

وفي مستهل المراسم عزف النشيد الوطني للبلدين، ثم قام الرئيسان بتقديم اعضاء وفديهما رفيعي المستوى.

وبعد حفل الاستقبال الرسمي، عقد الرئيسان الايراني والكازاخستان لقاء ثنائيا، على ان يعقد الاجتماع المشترك للوفدين رفيعي المستوى للبلدين في وقت لاحق.

وكان رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان قد بدا مساء امس زيارة الى كازاخستان بدعوة رسمية من رئيسها قاسم جومارت توكايف.

وسيرعى الرئيسان الايراني والكازاخستاني حفل توقيع وثائق التعاون بين البلدين ويشاركان في مؤتمر صحفي مشترك.

