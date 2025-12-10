ارتفاع عدد شهداء الهجوم الإرهابی فی زاهدان إلى أربعة

وأفادت العلاقات العامة في قيادة مقر القدس للقوات البرية للحرس الثوري في بيان اصدرته مساء الاربعاء: "قبل ساعة، استشهد أحد مقاتلي مقر القدس متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في اشتباك مع خلية إرهابية في منطقة لار بمدينة زاهدان".

واضافت: انه في هذا الهجوم الإرهابي، استشهد العريف في الحرس الثوري سجاد مرعشي، والتعبوي في مشروع الامن محمد بزي، والتعبويان في كتيبة "الامام الحسين (ع)" علي رضا نصير آبادي سرحدي وعلي رضا بيري.

يذكر انه استشهد ثلاثة من كوادر مقر القدس التابع للقوات البرية للحرس الثوري بعد ظهر اليوم، أثناء قيامهم بمهمة حماية حدود البلاد في منطقة "لار" الحدودية بمدينة زاهدان إثر هجوم إرهابي شنته عناصر إرهابية.

واثر العملية الارهابية قامت قوات الحرس الثوري بتنفيذ عملية مطاردة لمرتكبي هذا العمل الإرهابي.

وتُعدّ سيستان وبلوشستان إحدى أكبر محافظات البلاد، ويبلغ عدد سكانها 3.375 مليون نسمة موزعين على 26 مدينة.

