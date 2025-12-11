السفير الإيراني: بزشكيان وبوتين سيلتقيان في عشق آباد... عراقجي يزور موسكو الاسبوع القادم

وافادت السفارة الإيرانية في موسكو، ان جلالي ادلى بهذا التصريح خلال اجتماع الوفد البرلماني لجمهورية إيران الإسلامية مع علماء روس مختصين بالشؤون الايرانية في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

وفي هذا الاجتماع، شكر سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية منظمي الاجتماع ومعهد الدراسات الشرقية ومديره، واعتبر الحضور وأعضاء المعهد، الذين يعملون على التعريف بإيران وتقديمها، جسراً في العلاقات بين إيران وروسيا.

وأشاد جلالي بجهود علماء الشؤون الإيرانية الروس، واصفاً إياهم بالركيزة الأساسية.

وشدد على أهمية توسيع العلاقات بين البلدين، معتبراً توقيع اتفاقية استراتيجية شاملة بين إيران وروسيا الاتحادية مطلع عام ٢٠٢٥، بهدف تطوير العلاقات الثنائية، واستمرار اللقاءات بين كبار القادة والمسؤولين في البلدين، دليلاً على العلاقات الطيبة القائمة بينهما.

وقد أعلن الكرملين سابقًا ان الرئيس الروسي سيتوجه إلى عشق آباد، عاصمة تركمانستان، الخميس ، للمشاركة في منتدى يُعقد بمناسبة "السنة الدولية للسلام والثقة، واليوم الدولي للحياد، والذكرى الثلاثين للحياد الدائم لتركمانستان".

كما أعلن رئيس ديوان الرئاسة الإيرانية حضور الرئيس مسعود بزشكيان ، في هذه القمة التي تستضيفها تركمانستان.

وصرح محسن حاجي ميرزائي للصحفيين في هذا الصدد: "ستُعقد قمةٌ تُركز على السلام في تركمانستان بمشاركة عدد من رؤساء الدول. وسيلقي الرئيس بزشكيان كلمةً رسميةً في القمة، كما من المقرر عقد لقاءات مع بعض الرؤساء ورؤساء الوزراء المشاركين في هذا الحدث".

