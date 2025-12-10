بزشكيان للرئيس الفنزويلي: تحرّكات واشنطن في الكاريبي غير قانونية

وتبادل الرئيس بزشكيان والرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" وجهات النظر حول آخر التطورات في منطقة الكاريبي خلال مكالمة هاتفية اجريت أمس الثلاثاء.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، أكد الرئيس الايراني على مبدأ التحالف الاستراتيجي والصداقة الدائمة بين إيران وفنزويلا، مشيرًا إلى الروابط العميقة بين البلدين والشعبين، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر فنزويلا صديقا وحليفا حقيقيا، وتدعمها في جميع الظروف، لا سيما في الوضع الحساس الراهن.

وتابع الرئيس بزشكيان بإعلان دعم إيران لاستقلال فنزويلا وأمنها واستقرارها، مصرحا: "نتابع عن كثب التطورات في منطقة الكاريبي وتحركات اميركا، ونعلن تضامننا الكامل مع فنزويلا حكومة وشعبا".

كما انتقد وأدان بشدة الاجراءات غير القانونية لاميركا في منطقة الكاريبي، مؤكدا: "إن إرسال الحكومة الأمريكية أسطولا حربيا إلى منطقة الكاريبي وسواحل فنزويلا، بذرائع كاذبة، هو اجراء غير قانوني تماما، وانتهاك للقواعد الدولية، وبدعة خطيرة تهدد السلام والأمن العالميين، وتدينه الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة".

وأكد الرئيس الإيراني استعداد إيران لتوسيع نطاق التعاون الشامل مع فنزويلا، قائلاً: "نُقدّر دعم هذا البلد لإيران في المحافل الدولية، ونعتبر أنفسنا مُلزمين بدعم فنزويلا وشعبها الصديق والشقيق. وإن إيران على أتمّ الاستعداد لتوسيع التعاون مع فنزويلا في جميع المجالات".

وفي إشارة إلى دور وحدة الشعب الفنزويلي وإرادته الوطنية في التغلب على التحديات المقبلة، أضاف الرئيس "بزشكيان": "نؤمن أنه بوحدة الشعب الفنزويلي وتلاحمه وتضامنه، سيتم التغلب على المشاكل القائمة، وكلما ازدادت وحدة شعب هذا البلد، ازداد يأس أعدائه".

كما تمنى الرئيس الايراني لحكومة وشعب فنزويلا النمو والتقدم والسلام والأمن في العام الجديد.

مادورو يؤكد استمرار التعاون الاستراتيجي بين طهران وكاراكاس

وفي هذه المكالمة الهاتفية، أعرب الرئيس الفنزويلي عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحكومة وشعب فنزويلا، قائلاً: "لطالما كانت شعوبنا متحدة، وعلى مر السنين، ومن خلال بناء علاقات متينة، تمكنت من تقديم نموذج للعلاقات الودية من أجل السلام والتعاون والتنمية".

وفي إشارة إلى التوترات الأخيرة في منطقة الكاريبي، وصف "نيكولاس مادورو" تصرفات الولايات المتحدة بأنها استفزازية وغير ضرورية ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة، قائلاً: "إن مزاعم الولايات المتحدة الباطلة ضد الشعب الفنزويلي النبيل قوبلت بمعارضة من الرأي العام العالمي، حتى داخل الولايات المتحدة، فضلاً عن معارضة شعبنا الشديدة".

وأکد وحدة الشعب الفنزويلي وتلاحمه وإرادته في الدفاع عن السلام والاستقلال ومواجهة أكاذيب الولايات المتحدة، وقال: "أؤكد لكم أن الشعب الفنزويلي اليوم أقوى وأكثر وحدة من أي وقت مضى، وهو يزداد استعداداً يوما بعد يوم لتحقيق السلام والنصر؛ وسنواصل مسيرة التنمية والتقدم".

كما وجّه الرئيس الفنزويلي تحياته الحارة إلى قائد الثورة الاسلامية وإلى الشعب الإيراني الابي، وأكد استمرار التعاون الاستراتيجي بين طهران وكاراكاس، مضيفاً: "سنواصل بجدية تعزيز علاقاتنا وتعاوننا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وسيبقى البلدان على اتصال دائم، وسيسعيان جاهدين لتحقيق السلام والتنمية، وهذه مسؤولية مشتركة بيننا".

