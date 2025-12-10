وزیر خارجیة لبنان یعتذر لعراقجی عن عدم زیارة إیران: لعقد لقاء فی دولة ثالثة محایدة

اعتذر وزير الخارجية يوسف رجي، رداً على رسالة نظيره الإيراني عباس عراقجي، عن عدم قبول الدعوة لزيارة طهران راهناً في ظل الظروف الحالية، موضحاً أنّ «اعتذاره عن تلبية الدعوة لا يعني رفضاً للنقاش، إنما الأجواء المؤاتية غير متوافرة».

وأمل رجي «الاستعداد لإرساء عهٍد جديد من العلاقات البنّاءة بين لبنان وإيران شريطة أن تكون قائمة حصراً على الاحترام المتبادل والمطلق لاستقلال وسيادة كل بلد وعدم التدخل في شؤونه الداخلية بأي شكلٍ من الأشكال وتحت أي ذريعة كانت».

وأكد أن «بناء أي دولة قوية لا يمكن أن يتمّ إذا لم تحتكر الدولة وحدها بجيشها الوطني حق حمل السلاح، وتكون صاحبة القرار الحصري في قضايا الحرب والسلم».

وجدّد رجي دعوة عراقجي لعقد لقاء في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها، وقال: «ستظلون دائماً معالي الوزير مرحّباً بكم لزيارة لبنان».

