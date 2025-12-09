عراقجي يؤكد على تعزيز العلاقات مع دول الجوار ومنها السعودية

وأعرب عراقجي خلال هذا اللقاء عن تقديره للنهج البناء الذي اختارته الصين حيال قضايا منطقة غرب آسيا؛ مؤكدا التزام إيران بتعزيز علاقاتها مع دول الجوار، بما فيها المملكة العربية السعودية، في إطار سياسة حسن الجوار.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى المسار المتصاعد للعلاقات بين طهران والرياض في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والمشاورات المتواصلة بين البلدين، لا سيما على مستوى وزيري الخارجية.

واعتبر "عراقجي" دور الصين في تعزيز السلام والاستقرار الدوليين ودعم التعددية وحماية سيادة القانون، وكذلك تعزيز التعاون بين دول العالم النامي، أنه بالغ الأهمية؛ مؤكدا بأن إيران والصين عازمتان على الاستفادة من جميع الطاقات المتاحة لتطوير علاقاتهما الثنائية.

ولفت وزير الخارجية الايراني الى، ان "الحفاظ على الاستقرار والأمن المستدام في المنطقة يتطلب تعاون جميع دولها"؛ مضيفا أن "إيران تسعى إلى بناء منطقة قوية ومستقرة بعيدة عن التدخلات المدمّرة لبعض القوى غير الإقليمية".

الى ذلك، أعرب رئيسا وفدي الصين والمملكة العربية السعودية عن تقديرهما لحسن استضافة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاجتماع الثلاثي؛ مؤكدين عزم بلديهما على توسيع العلاقات مع إيران في جميع المجالات.

