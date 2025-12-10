تخت روانجي: إيران والسعودية والصين تعتزم الاستفادة من القدرات الثلاثية الهائلة

وجاء هذا التصريح في منشور لمساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي عبر منصة "إكس" بشأن عقد الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الثلاثية بين إيران والسعودية والصين لمتابعة "اتفاق بكين" في طهران.

وكتب تخت روانجي في منشوره: "عقدت الجولة الثالثة للجنة الثلاثية المشتركة بين إيران والمملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية لمتابعة اتفاق بكين في طهران. وشارك في هذا الاجتماع كل من نائب وزير الخارجية السعودي، وليد بن عبد الكريم الخريجي، و نائب وزير الخارجية الصيني مياو ديو. "

وأشار تخت روانجي إلى أن الدول الثلاث تسعى لتوسيع التعاون في مختلف المجالات، قائلا:"كما شددت الدول الثلاث على أهمية الحوار والتعاون الإقليمي بين دول المنطقة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والسلام والازدهار الاقتصادي. "

وأضاف تخت روانجي:"إن الدول الثلاث تطالب بوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي فورا على فلسطين ولبنان وسورية، وفي الوقت ذاته، تدين بقوة الأعمال العدوانية التي تنتهك سيادة الجمهورية الإسلامية الايرانية ووحدة أراضيها. "

وأكد قائلا:"الدول الثلاث تعتزم الاستفادة من الإمكانات والقدرات الكبيرة التي توفرها اللجنة الثلاثية المشتركة لخدمة شعوبها. "

يشار إلى أن الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الثلاثية بين إيران والسعودية والصين قد عُقدت يوم أمس الثلاثاء، في مقر وزارة الخارجية الايرانية بحضور نائب وزير الخارجية السعودي، وليد بن عبد الكريم الخريجي، و نائب وزير الخارجية الصيني مياو ديو و مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي.

وقد وقّع مساعدو وزراء خارجية الدول الثلاث على محضر هذا الاجتماع الثلاثي، والذي أكدت فيه جمهورية الصين الشعبية على مواصلة دعمها الخطوات التي تتخذها الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية في سياق تطوير علاقاتهما بمختلف المجالات.

