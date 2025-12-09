واس: نائب وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الإيراني في طهران ويبحث معه العلاقات الثنائية وسبل التعاون
التقى نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الدكتور مجيد تخت روانجي، وذلك في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".
وعقد الجانبان جلسة مباحثات، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل التعاون، بحضور سفير السعودية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبدالله بن سعود العنزي، ومدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسات بوزارة الخارجية الدكتور رائد قرملي.