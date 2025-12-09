واس: نائب وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الإيراني في طهران ويبحث معه العلاقات الثنائية وسبل التعاون

وعقد الجانبان جلسة مباحثات، جرى خلالها استعراض ​العلاقات الثنائية​ بين البلدين، وبحث سبل التعاون، بحضور سفير السعودية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبدالله بن سعود العنزي، ومدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسات بوزارة الخارجية الدكتور رائد قرملي.

