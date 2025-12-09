العميد شكارجي: استنساخ طائرة مسيرة إيرانية هو اعتراف بتفوقنا

وتابع المتحدث باسم القوات المسلحة: "هذا شرف عظيم حقًا للشعب الإيراني البطل، والقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، والفروع الأخرى للقوات المسلحة، وبالتالي يجب أن يكون الشعب الإيراني فخورًا وواثقًا".

واردف العميد شكارجي: "اليوم، تراقب شعوب العالم تقدم الجمهورية الإسلامية؛ وهم أيضًا فخورون، لأنهم هم أنفسهم تحت وطأة الاستبداد والاستكبار العالمي، عندما تكون دولة مثل الجمهورية الإسلامية هي المدافعة عن المظلومين والمستضعفين في العالم، فمن الطبيعي أن تفخر شعوب العالم بمثل هذا البلد".

وأشار إلى أن القوة الجوفضائية للحرس الثوري تُمثل اليوم شوكة في حلق النظام المهيمن وشوكة في حلق أميركا المجرمة، وقد سلبت نوم جيش الكيان الصهيوني. وإن كلام الأعداء مبني على الوهم أيضًا.

وصرح المتحدث باسم القوات المسلحة قائلًا: "أحيانًا يكون افتخارهم نابعًا من الوهم أولًا، وثانيًا، إذا ما نفذوا هذه الأوهام يومًا ما، فسيتلقون ضربة أقوى من ذي قبل حتمًا. ولذلك أثبتنا ذلك في حرب الاثني عشر يومًا المفروضة، والله تعالى معنا في كل الظروف".

endNewsMessage1