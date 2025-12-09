الصين: ندعم إيران والسعودية لتطوير علاقاتهما في مختلف المجالات

جاء ذلك خلال الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الثلاثية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، التي عقدت اليوم الثلاثاء في مقر وزارة الخارجية الإيرانية بطهران؛ برئاسة نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية "مجيد تخت روانجي"، وحضور نائب وزير خارجية السعودي "وليد الخريجي" والوفد المرافق، الى جانب الوفد الصيني برئاسة نائب وزير خارجية الصين "مياو ديو".

وأكد الجانبان الإيراني والسعودي البيان الصادر عن هذا الاجتماع، التزام البلدين بتنفيذ "اتفاق بكين" وتعزيز علاقات حسن الجوار استنادا إلى ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام السيادة ووحدة الأراضي والاستقلال والأمن المتبادل.

وأعربت الدول الثلاث عن ترحيبها بالتقدم المتواصل في العلاقات الإيرانية–السعودية وبفرص التواصل المباشر بينهما على مختلف المستويات، ولا سيما في ظل التوترات المتزايدة بالمنطقة، كما رحبت بالتقدم الحاصل على صعيد الخدمات القنصلية الذي ادى الى التسهيل في ارسال 85 ألف زائر إيراني لاداء مناسك الحج، وأكثر من 210 آلاف معتمر خلال العام 2025 م.

وأبدت الأطراف الثلاثة ارتياحها لتطور الحوار والتبادل بين المراكز والأفراد الإيرانيين والسعوديين بشتى المجالات البحثية والتعليمية والإعلامية والثقافية، وأكدوا تطلعهم لتعزيز التعاون المتبادل في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية.

كما شددت على أهمية الحوار والتعاون الإقليمي من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام والتنمية؛ وطالبت بوقف فوري لاعتداءات "إسرائيل" على فلسطين ولبنان وسوريا، وأدانت انتهاك سيادة ووحدة أراضي إيران.

وختمت الدول الثلاث بيانها بالتأكيد على دعمهم لحل سياسي شامل في اليمن؛ تحت إشراف الأمم المتحدة.

