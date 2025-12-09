الرئيس بزشكيان سيتوجه غدا إلى كازاخستان ثم تركمانستان
أعلن مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية "مهدي سنائي"، اليوم الثلاثاء، ان الرئيس "مسعود بزشكيان" سيقوم بزيارة رسمية تستغرق يومين إلى جمهورية كازاخستان، ومنها الى جمهورية تركمانستان.
وفي منشور له على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أوضح "سنائي" أن رئيس الجمهورية سيبدا مساء الأربعاء المقبل، زيارة رسمية تستغرق يومين إلى كل من كازاخستان وتركمانستان.
وأضاف مساعد رئيس الجمهورية : يتضمن برنامج زيارة الرئيس بزشكيان الى كازاخستان، لقاءات رسمية وتوقيع وثائق وإقامة ملتقى تجاري وأنشطة ثقافية؛ وفي تركمانستان سيجري، الى جانب حضوره مؤتمر السلام والثقة، لقاءات مع كبار المسؤولين في هذا البلد وعدد من رؤساء الدول الأخرى.