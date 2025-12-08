اسلامي يؤكد الالتزام بمعايير الوكالة الدولية لمنع اتهامات خرق الضوابط

وأوضح إسلامي، وهو نائب رئيس الجمهورية، رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية، خلال كلمةٍ ألقاها اليوم الاثنين بمناسبة "يوم الطالب" في جامعة "العلم والصناعة" بطهران، أنّ أهمية قطاع التخصيب في البلاد مسألة أساسيّة"، مضيفاً : من دون تخصيب اليورانيوم لا يمكننا إنتاج الوقود النووي، وبالتالي لن نكون قادرين على إنتاج الأدوية الإشعاعية.

واشار الى انه، "في الحرب التي استمرّت 12 يوماً ضد ايران، كان أول موقعٍ استهدفه الكيان الصهيوني المعتدي هو مصنع الوقود الخاص بإنتاج الأدوية الإشعاعية".

وشدّد على أنّ تطوير الصناعة النووية موجّه أساساً لتحسين حياة المواطنين، ويمثّل النهج الستراتيجي للجمهورية الإسلامية.

ونوه بان شركة إنتاج الأدوية الإشعاعية الإيرانية باتت اليوم من الشركات الرائدة عالمياً، كما أنّ منتجات المياه الثقيلة المحلية، ذات درجة نقاء عالية وتلقى طلباً واسعاً من قبل دولة عديدة.

وأضاف إسلامي أنّ مسار التقدّم النووي في إيران يستند إلى رؤية ستراتيجية وتوجّه خاص من قبل سماحة قائد الثورة الاسلامية؛ لافتاً إلى ضرورة الالتزام بالأطر الدولية لتفادي اتهامات الخروج عن الضوابط، ومؤكداً أنّ إيران، رغم الضغوط الخارجية ستواصل هذا المسار.

