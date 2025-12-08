بقائي: إيران وجمهورية أذربيجان عازمتان على استخدام جميع الإمكانيات لتعزيز العلاقات

وكتب إسماعيل بقائي في رسالة على شبكة إكس مساء الاثنين: وصل وزير الخارجية الدكتور عراقجي إلى باكو صباح اليوم، حيث استقبله المدير العام للشؤون الاقليمية في وزارة الخارجية الاذربيجانية وسفير جمهورية أذربيجان في طهران، وأجرى محادثات قيّمة ومفيدة للغاية مع رئيس البلاد ووزير الخارجية ورئيس البرلمان ونائب رئيس الوزراء.

وأضاف: "كانت زيارة جامعة باكو الحكومية ولقاء أساتذة الجامعة وطلابها، بالإضافة إلى تقديم الترجمة الأذربيجانية لكتاب "قوة التفاوض"، اللمسات الأخيرة لهذه الزيارة القصيرة والمثمرة التي استغرقت يومًا واحدًا".

وأكد بقائي: "إن إيران وجمهورية أذربيجان عازمتان على توظيف جميع الإمكانيات لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في الترتيبات متعددة الأطراف بما يصون السلام والاستقرار الإقليميين".

