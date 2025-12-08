الرئیس بزشکیان یزور کازاخستان هذا الأسبوع

وذكرت وكالة أنباء "كازينفورم" أن الرئاسة الكازاخستانية أعلنت أن زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأتي في إطار تطوير التعاون الثنائي بين البلدين.

وبحسب البرنامج، سيتم عقد محادثات رفيعة المستوى يتم خلالها بحث ومناقشة الحلول لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والنقل والخدمات اللوجستية والأنشطة الثقافية والإنسانية بين كازاخستان وإيران.

وأعلن في وقت سابق أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تضاعف تقريبا خلال العامين الماضيين.

وقال نائب مدير غرفة التجارة الإيرانية للشؤون الدولية "حامد عسكري" في وقت سابق، بالنظر إلی الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهوریة إلى كازاخستان على رأس وفد تجاري كبير، إن القطاع الخاص الإيراني مستعد لتولي دور رئیسي في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع كازاخستان.

وأشار إلى الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهوریة إلى كازاخستان ووصفها بأنها نقطة تحول من الناحية الاقتصادية، وأضاف: "إن الحضور الواسع للناشطين الاقتصاديين في هذه الزیارة يحمل رسالة واضحة مفادها أن القطاع الخاص الإيراني مستعد لتولي دور رئیسي في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع كازاخستان".

وأضاف: "لأول مرة سيحضر إلى جانب رئيس الجمهوریة أكثر من 100 ناشط وشركة كبيرة من القطاع الخاص الإيراني، وهو مزيج يدل على أن العلاقات بين إيران وكازاخستان تجاوزت مستوى المحادثات العامة ودخلت مرحلة التنفيذ والتوجه نحو المشاريع".

