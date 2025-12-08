عراقجي يلتقي وزير خارجية أذربيجان

والتقى السيد عباس عراقجي، وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، الذي يزور باكو للتشاور مع كبار المسؤولين في جمهورية أذربيجان، وزير خارجية أذربيجان جيحون بيرموف وتحدث معه.

وقبل هذا الاجتماع، وفي أول برنامج عمل له في باكو، التقى وزير خارجيتنا بالرئيس إلهام علييف.

ووفقًا لوكالة إرنا، غادر السيد عباس عراقجي طهران متوجهًا إلى جمهورية أذربيجان مساء أمس (الأحد 7 ديسمبر)، وكان في استقباله في مطار حيدر علييف في باكو المدير العام الإقليمي لوزارة الخارجية والسفير الأذربيجاني في طهران.

