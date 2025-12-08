عراقجي وعلييف يناقشان العلاقات الإيرانية- الأذربيجانية

والتقى وزير الخارجية السيد عباس عراقجي مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف صباح اليوم الاثنين في باكو، وناقش معه العلاقات الثنائية والقضايا التي تهم الجانبين.

ووصل وزير الخارجية إلى باكو مساء الاحد على رأس وفد سياسي.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي قد اشار خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي أمس الاحد، الى زيارة عراقجي لجمهورية اذربيجان؛ واعتبر علاقات ايران مع جمهورية أذربيجان بالغة الأهمية، قائلاً: "نحن دولتان متجاورتان، نتشارك في الدين والثقافة، وتجمعنا روابط تاريخية عميقة. لذلك، نحرص على توسيع العلاقات حتى قبل هذه الزيارات الدبلوماسية، ونسعى إلى تعزيز التفاهم والسلام والاستقرار في منطقة القوقاز، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا أيضًا".

