عراقجي يتوجه اليوم إلی باكو

ووفقاً لما أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الأحد، سيجري عراقجي خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ووزير الخارجية جيحون بايراموف، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في باكو.

وأضاف بقائي "ستتركّز المباحثات على العلاقات الثنائية، الملفات الحدودية، المشاريع الاقتصادية المشتركة، والتطورات الإقليمية والدولية".

وتعدّ هذه أول زيارة رسمية يقوم بها عراقجي إلى أذربيجان بعد تسلمه حقيبة الخارجية، بعدما رشحه الرئيس مسعود بزشكيان في آب/ أغسطس 2024.

