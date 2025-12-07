عراقجي: طلابنا يرفعون راية الاستقلال والشرف لإيران بالمحافل العلمية

وأكد وزير الخارجية الإيراني في منشور نشره على صفحته في إنستغرام انه "في الوقت الذي تسعى فيه القوى العظمى إلى فرض إرادتها على الشعوب،يُعد الطالب الإيراني دبلوماسيًا حقيقيًا في مجال العلم والوعي، وقد رفع، وسط عاصفة التهديدات والحظر، راية "الاستقلال" و"الشرف" لإيران القوية في مختلف المحافل العلمية".

وکتب عراقجي:"يُذكرنا يوم الطالب الجامعي، السادس عشر من شهر آذر، بتلك اللحظة الخالدة في تاريخ إيران المعاصر، حين ارتقت راية الصحوة ومواجهة الاستكبار بدماء الطلاب الثلاثة الشهداء الزكية التي سالت في حرم جامعة طهران".

وأضاف عراقجي: "يوم الطالب هو يوم الشباب الذين يكتبون التاريخ ليس بالشعارات بل بالنضال في المجالات العلمية والبصيرة".

وقال وزير الخارجية: أهنئ جميع الطلاب الواعين والفخورين في إيران العزيزة بمناسبة حلول يوم الطالب.

وتحيي الجمهورية الإسلامية الإيرانية ايران يوم الطالب الجامعي في (16 آذر)- السابع من ديسمبر /كانون الأول وتقام في أرجاء البلاد فعاليات ومراسم خاصة بهذا الصدد.

وتأتي هذه المراسم تيمناً بمظاهرات مجموعة من طلاب جامعة طهران عام 1953 احتجاجاً على زيارة نائب الرئيس الأميركي انذاك نيكسون، وقد قمعت سلطات الشاه المقبور المظاهرات واستشهد على اثرها 3 من الطلاب وهم «مصطفى بزرك نيا» و«أحمد قندجي» و«مهدي شريعت رضوي».