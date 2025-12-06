طهران تربط عودة المفاوضات النوویة بموقف واشنطن

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنّ بلاده «مستعدة لاستئناف المفاوضات مع الحكومة الأميركية بشأن برنامجها النووي»، مشدداً على أنّ «هذه المسألة تعتمد بالطبع على نهج الولايات المتحدة ووجهات نظرها».

وفي معرض حديثه خلال مقابلة أجراها في طهران مع وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، عن الهجمات التي تعرضت لها المنشآت النووية الإيرانية، أوضح عراقجي أنّ «المنشآت النووية والمناطق المحيطة بها التي تعرضت لهجوم من الولايات المتحدة وإسرائيل في حزيران، قد تكون ملوثة بمواد مشعة»، الأمر الذي «سيحول دون استئناف عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وفي السياق نفسه، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن أمله في أن تساهم اليابان، التي راكمت خبرة واسعة في التعامل مع حوادث نووية، في تقديم مساعدة فنية لإيران، خصوصاً في ما يتعلّق بإزالة التلوث، مستشهداً بتجربة طوكيو في احتواء كارثة محطة «فوكوشيما دايتشي».

