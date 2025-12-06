الحرس الثوري يعلن القبض على عناصر تابعة لزمرة خلق الارهابية

واوضح العقيد سلطاني، في تصريح له اليوم السبت، انه من خلال العمليات الاستخبارية والرصد على مدار الساعة من قبل القوات المنتسبة الى الحرس الثوري، وبدعم السلطة القضائية، تم الكشف والقبض على عناصر تابعة لزمرة الخلق الارهابية، الذين تورطوا خلال الايام الاخيرة في حوادث اضرام النار طالت احدى الحوزات العلمية ومقرات تابعة لقوات التعبئة (الباسيج)، ومساجد في مناطق بالعاصمة طهران.

وشدد هذا القائد العسكري الايراني، في جانب من تصريحاته اليوم، على ان حماية الامن العام مدرجة ضمن اولويات المهام الموكلة الى الحرس الثوري؛ معلنا ان عمليات الملاحقة والقبض على سائر العناصر المتورطة في هذه الاحداث الفوضوية، متواصلة بجدية.

