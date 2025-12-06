عراقجي وعبد العاطي يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

واستعرض عراقجي ونظيره المصري العلاقات الثنائية واتفقا على استمرار المحادثات لتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين.

كما ناقش الجانبان آخر التطورات الاقليمية، لاسيما الوضع في لبنان وغزة نتيجة استمرار الاعتداءات والخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني، مؤكدين على ضرورة تحرك عاجل من المجتمع الدولي لوقف جرائم هذا الكيان.

وتطرق عراقجي وعبد العاطي، في هذا الاتصال، إلى الملف النووي الإيراني؛ حيث عرض وزير الخارجية الإيراني مواقف طهران وآرائها بشأن هذا الموضوع.

endNewsMessage1