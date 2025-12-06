استعراض القوة البحرية للحرس الثوري: مناورات واسعة بتسليح محلي في بحر عُمان والخليج الفارسي

وقال اللواء كيومرث حيدري، نائب قائد مقر خاتم الأنبياء، على هامش المناورات الكبرى التي أجراها سلاح البحرية التابع للحرس الثوري الإيراني، إن المهمة الأساسية للمقر هي التخطيط وقيادة المشهدين الحربي والعملياتي، وإن المناورات تُعد أفضل ميدان لاستعراض جاهزية القوات المسلحة قبل أي مواجهة.

وأشار إلى أبرز ملامح المناورات الأخيرة قائلاً إن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بشأن «الاقتدار، والاعتماد على الذات، وامتلاك زمام المبادرة» تحققت بوضوح في هذه المناورات، حيث جرى استخدام أسلحة بعيدة المدى، دقيقة الإصابة، وذكية، وجميعها مصنّعة محلياً من قبل وزارة الدفاع وسلاح البحرية في الحرس الثوري.

وأشاد نائب قائد مقر خاتم الأنبياء بالروح المعنوية العالية لقوات البحرية خلال تنفيذ هذه المناورات الهجومية والمبنية على أهداف محددة، مضيفاً أن التنسيق والقيادة والتخطيط الدقيق أسهمت في تنفيذ المناورات بأعلى جودة في مياه بحر عُمان والخليج الفارسي.

كما ثمّن جهود قائد البحرية في الحرس الثوري، العميد علي رضا تنكسيري، في إدارة وتنفيذ هذه المناورات الواسعة بنجاح، مؤكداً أن بعض التكتيكات والتقنيات المبتكرة ستظل سرية لدواعٍ أمنية، حتى يدفع الأعداء ثمناً للحصول عليها.

وفي ختام تصريحاته، جدّد اللواء حيدري تقديره لجهود قوات البحرية في الحرس الثوري، مشدداً على استمرار العمل لرفع القدرات الدفاعية للبلاد.

