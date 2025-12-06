قائد بحرية الحرس الثوري: اختبرنا صاروخاً محلي الصنع يتجاوز مداه الجغرافي مساحة الخليج الفارسي

وأكّد قائد بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران، العميد علي رضا تنغسيري، أن مناورات "الاقتدار" التي أجرتها القوات مؤخراً أنجزت جميع أهدافها بنجاح، مشيراً إلى أن حرس الثورة كشف خلالها عن جزء من قدراته البحرية، بما في ذلك صواريخ بحرية محلية الصنع.

وأوضح تنغسيري أن المناورة شهدت ولأول مرة اختبار صاروخ يتجاوز مداه الجغرافي مساحة الخليج الفارسي، إلى جانب اختبار صواريخ باليستية دقيقة الإصابة.

وأضاف أن القوات ضربت أهدافاً متعدّدة في المياه، سواء تحت السطح أو على سطح البحر، وكذلك في الأجواء.

وشدّد على أن جميع الأسلحة المستخدمة في هذه المناورة هي نتاج الصناعات الدفاعية المحلية، وأن تلك القدرات تمكن قوات الحرس من رصد تحركات الأعداء في الخليج الفارسي وتقييمها بشكل مستمر، مشيراً إلى الاستعداد التام لأي مواجهة محتملة في المنطقة.

endNewsMessage1