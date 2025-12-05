الرئیس بزشکیان: الروابط التاريخية والثقافية بين إيران وتايلاند تعود إلى أكثر من 400 عام

وهنأ الرئيس "بزشکیان" ملك تايلاند "ماها فاجيرالونجكورن" والعائلة المالكة وشعب تايلاند العظيم، بالیوم الوطني لهذا البلد وذلك في رسالة بعث بها إلى ملك تايلاند اليوم الجمعة.

وصرح قائلاً: إن الجمهورية الإسلامية الإیرانیة ومملكة تايلاند علی اعتاب الذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية إلا أن الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين تمتد لأكثر من 400 عام مضیفا أن حضور الإيرانيين في بلاط مملكة أيوثايا كمستشارين بارزين أرسى أسس الثقة والاحترام المتبادلين بين الشعبين، وترك إرثا ثقافيا لا يزال يُلهم التعاون الودي حتى يومنا هذا. وأنا على ثقة بأن هذا المسار التاريخي سيستمر في طريق ازدهار الشعبين، وبما يتماشى مع تعزيز السلام والاستقرار الدوليين والإقليميين.

كما قال رئيس الجمهوریة في رسالة بعث بها إلى رئيس وزراء مملكة تايلاند "أنوتين تشارنفيراكول" بهذه المناسبة: "تحتفل إيران وتايلاند هذا العام بالذكرى السبعين لتأسيس وبدء العلاقات الدبلوماسية وهذه العلاقات المبنية على روابط تمتد لأربعمائة عام وآمل أن نشهد مزيدا من تطوير التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام نظرا للسجل التاريخي للشعبين والقدرات المتاحة.

