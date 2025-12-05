نائب الامين العام لمنظمة إيكو: سندرس تقديم منطقة ارس الحرة كعاصمة للسياحة في المنظمة

وقال ""جاندوس أسانوف" في معرض شرحه لعملية اختيار عاصمة السياحة في منظمة التعاون الاقتصادي، في الاجتماع التنسيقي للمنتدى الثالث لمنظمي الرحلات السياحية في دول منظمة التعاون الاقتصادي في منطقة ارس الحرة: لدينا تقليد في منظمة التعاون الاقتصادي وهو أننا نقدم كل عام إحدى مدن الدول الأعضاء كعاصمة للسياحة.

وتابع قائلا : "في عام ٢٠٢٢ مدينة ساري، وفي عام ٢٠٢٣ مدينة أردبيل، وفي عام ٢٠١٨ مدینة تبريز اختيرت عاصمةً للسياحة وتستمر هذه العملیة، واختيرت مدينة أرضروم التركية أيضًا لعام ٢٠٢٦".

وأضاف:إن هذه العملية من شأنها أن تساعد على تطوير السياحة بين الدول الأعضاء، وسندرس جديا تقديم منطقة ارس الحرة كعاصمة للسياحة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

وأعرب عن امتنانه لمنظمة منطقة أرس الحرة وتبريز لتقديم اقتراح لإستضافة فعاليات مشتركة لمنظمة التعاون الاقتصادي وقال: أنا سعيد لأن منظمة منطقة أرس الحرة وتبريز قد طرحت اقتراح عقد المنتدى الثالث لمنظمي الرحلات السياحية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي ومن شأن هذا أن يلعب دورا هاما في تعزيز العلاقات السياحية في المنطقة.

واعتبر إنشاء شبكة متخصصة للمرشدين السياحيين خطوة ضرورية وقال: "إن إنشاء شبكة مؤسسية متخصصة للمرشدين السياحيين يعد خطوة مهمة نحو تطوير السياحة في الدول الأعضاء".

وقال أسانوف في إشارة إلى قدرات منطقة أرس : إن وجود ستة آثار مسجلة لدى اليونسكو في هذه المنطقة أمر بالغ الأهمية وتقع منطقة أرس في جوار أربع دول هي جمهورية أذربيجان وتركيا وأرمينيا وجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي، وهذا يدل على الموقع الاستراتيجي لهذه المنطقة.

وأكد: نريد توسيع التعاون والتواصل السياحي في هذه المنطقة وأعتقد أن منطقة أرس الحرة هي واحدة من المراكز السياحية المهمة في المنطقة.

