بقائي: أي مزاعم بشان الجزر الايرانية الثلاث، لا اساس لها وعديمة المصداقية

واكد بقائي ان الجزر الايرانية ابو موسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى هي جزء لا يتجزأ من الاراضي الايرانية وأي مزاعم تجاهها، لا اساس لها وهي عديمة المصداقية وتتعارض بشكل سافر ومبدأ احترام وحدة اراضي الدول وحسن الجوار.

واكد الناطق باسم الخارجية، السيادة الايرانية المؤثرة والمستمرة وبلا منازع على هذه الجزر الثلاث على مدى القرون المتمادية قائلا ان تكرار مزاعم لا اساس لها تجاه جزء من اراضي بلد ما، لا يحدث تغييرا في الحقائق الجغرافية والتاريخية، ولا يستحدث من الناحية القانونية اي حق لمطلق المزاعم.

واكد سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية في حسن الجوار والتعاون مع البلدان الجارة لتعزيز العلاقات وحماية الامن والاستقرار في المنطقة، داعيا الامارات العربية المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج الفارسي الى تجنب اتخاذ مواقف استفزازية وتتعارض وحسن الجوار بشان ايران.

كما اكد بقائي على متابعة حقوق الجمهورية الاسلامية الايرانية في حقل آرش النفطي، معتبرا ان المزاعم الاحادية بشان هذا الحقل لا اساس لها، وقال ان صدور بيانات متكررة واثارة مزاعم احادية لا تستحدث من الناحية الحقوقية اي حق لدولة الكويت، وان التوصل الى اتفاق منصف ومستدام بخصوص هذا الحقل، يتطلب حوارا ثنائيا وجهدا مشتركا وارساء مناخ ايجابي وبناء لتوفير المصالح المتبادلة.

