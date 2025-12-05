تفكيك خلية إرهابية خططت لهجمات في طهران

أعلن جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني في طهران عن تفكيك خلية مسلّحة إرهابية ، كانت تخطّط لشنّ هجمات داخل إيران.

وأفادت العلاقات العامة للحرس الثوري في مدينة برديس بالعاصمة، بأنّ «الخلية جرى رصدها وتفكيكها بعد تورّطها في أعمال تخريبية في محافظتي طهران والبرز»، مضيفة أنه «جرى توقيف عناصرها لاحقاً في مدينة تبريز».

وأكّد الحرس الثوري في بيان أنّ الخلية كانت تُعدّ لهجمات تستهدف أكثر من 10 مواقع حكومية وأمنية وعسكرية.

وبحسب البيان، حاولت المجموعة الحصول على مواد أولية لتصنيع عبوات ناسفة محلية الصنع، بهدف تنفيذ عمليات اغتيال وزعزعة الاستقرار، قبل أن يتمّ إحباط مخطّطها «بفضل يقظة جهاز استخبارات برديس وتدخّله السريع».

تُعدّ مدينة برديس، الواقعة شرق العاصمة طهران، من المناطق الحيوية في محيط العاصمة، ويُقدّر عدد سكانها بأكثر من 500 ألف نسمة.

endNewsMessage1