مدير عام وزارة الخارجية يلتقي مساعدة امين عام "شنغهاي" للتعاون

جاء ذلك خلال لقاء كيائي، مساعدة المدير العام لمنظمة شنغهاي للتعاون بياو يانغفان التي تزور طهران للمشاركة في مناورة "سهند 2025". وتم في اللقاء مناقشة الموضوعات المختلفة بما فيها اقامة المناورة المذكورة المناهضة للارهاب في ايران.

واشارت يانغنفان الى اهمية مكانة الجمهورية الاسلامية الايرانية ودورها وخبراتها في مواجهة الارهاب، وقالت ان اقامة مناورات منظمة شنغهاي للتعاون من قبل القوات المسلحة الايرانية تشكل ارضية مناسبة لتبادل الخبرات بين الدول الاعضاء بالمنظمة في مجال مكافحة الارهاب.

من جانبه شدد مدير عام الخارجية الايرانية على ضرورة التنسيق والتعاون بين الدول الاعضاء في شنغهاي وباقي الشركاء الاقليميين لمواجهة التهديدات الامنية الموجهة ضد السلام والاستقرار بالدول الاعضاء والمنطقة.