القائد العام للجيش: سندافع حتى النهاية عن النظام الاسلامي

واشار اللواء حاتمي في اللقاء مع رئيس واعضاء لجنة التخطيط والموازنة بمجلس الشورى الاسلامي الى العداء السافر الذي تناصبه امريكا والكيان الصهيوني للنظام الاسلامي قائلا ان عداء الاستكبار العالمي بزعامة امريكا والكيان الصهيوني للجمهورية الاسلامية الايرانية، هو عداء قديم، واستخدم هؤلاء كل ما كان لديهم منذ انتصار الثورة الاسلامية، وكلما تقدمنا، توسعت ابعاد العداء وعمقه وشدته.

واشار الى حرب الـ 12 المفروضة وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية التي كانت تجري محادثات مع امريكا تعرضت للهجوم الوحشي للكيان الصهيوني بدعم وتعاون من امريكا ذاتها.

واكد القائد العام للجيش ان نظرة الكيان الصهيوني تجاههنا تنطوي على تهديد وجودنا مؤكدا أننا وبعد الحرب، لم نتوان ولو للحظة عن النهوض بقدراتنا الدفاعية واقتدارنا ووضعنا على جدول الاعمال تعزيز قوتنا.

واشاد اللواء حاتمي بدور الشعب الحاسم في حفظ الامن والمصالح القومية خلال حرب الـ 12 يوما.