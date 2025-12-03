العميد فدوي: حماية الخليج الفارسي خط احمر بالنسبة لإيران

وفي تصريح له، اليوم الاربعاء من محافظة هرمزكان (جنوبي البلاد)، نوه العميد فدوي الى الاهمية الستراتيجية لمضيق هرمز، وقال : ان ما يزيد عن 20 مليون برميل من النفط يتم نقله يوميا عبر هذا الممر المائي؛ مبينا ان العالم بحاجة الى طاقات الخليج الفارسي، متطلعا بان هذه المنطقة ستزداد اهمية خلال السنوات القادمة.

واذ أشار إلى مكانة إيران وقطر في احتياطيات الغاز العالمية، صرح هذا القائد العسكري الايراني بأن "العالم يدرك اليوم انه لا توجد دولة قادرة على تقليص دور مضيق هرمز، والحرس الثوري يقوم، بحرا وبرا وجوا، بتأمين هذه المنطقة بكل قوة".

وتطرق نائب القائد العام للحرس الثوري الى محاولات الأعداء لزعزعة الوضع الأمني في المنطقة؛ مصرحا بأنه "إذا حاول أي عدو تهديد الأمن في إيران، فسيتم التعامل معه بكل حزم".

كما اعتبر الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بانهما السبب الرئيس وراء انعدام الأمن في العالم ومصدراً للنزاعات في منطقتي الخليج الفارسي وأمريكا اللاتينية؛ مضيفًا أن "هذين الكيانين لم يحققا أي انتصار طيلة السنوات الماضية".

endNewsMessage1