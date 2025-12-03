الرئیس بزشکیان یرعى مؤتمر حقوق الأمة والحریات المشروعة فی المنظومة الفکریة لآیة الله الخامنئی

وشارك في هذا المؤتمر عدد من المسؤولين والشخصيات البارزة، من بينهم أعضاء مجلس صيانة الدستور الإيراني، ونخبة من الخبراء والمفكرين المحليين والأجانب. كما حضر الرئيس مسعود بزشكيان وألقى كلمة في هذا الحدث.

وكان من ضمن فعاليات هذا المؤتمر عقد جلستين متخصصتين بحضور مفكرين وخبراء محليين وأجانب حيث قدم كل منهم رؤيته ومداخلته حول موضوع المؤتمر.

كما تمت إزاحة الستار في هذا المؤتمر عن عدد من الكتب التي أصدرها مركز البحوث التابع لمجلس صيانة الدستور، إضافة الى تكريم عائلة الشهيد طهرانجي، العضو الراحل في مجلس سياسات هذا المؤتمر الدولي.

و انعقد صباح اليوم الأربعاء المؤتمر الدولي "حقوق الأمة وحرياتها المشروعة في المنظومة الفكرية لسماحة آية الله العظمى الخامنئي"، بمبادرة من مركز البحوث التابع لمجلس صيانة الدستور والمعهد البحثي الثقافي للثورة الإسلامية، وبالتعاون مع 36 جامعة و 22 مركزا بحثيا وأكاديميا.

ومنذ انطلاق هذا المؤتمر العلمي في شهر كانون الاول/ديسمبر من العام الماضي، وردت إلى أمانة المؤتمر أكثر من 400 ورقة بحثية، ونُظّمت 71 جلسة علمية تمهيدية، ناقش خلالها 214 باحثا ومفكرا ونخبة من الأكاديميين، في جامعات ومراكز علمية وبحثية في أنحاء البلاد، مختلف أبعاد الحريات الاجتماعية والحقوق المدنية.

endNewsMessage1