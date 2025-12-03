سفیر تركيا: أردوغان قريباً في طهران لتعزيز التعاون الإيراني-التركي في المنطقة

وقال سفير تركيا في طهران، حجابِي كرلانغيچ، في تصریح لوكالة إيلنا، حول تقييمه لزيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى إيران والمشاورات التي جرت بشأن القضايا الإقليمية والتعاون الأمني: تم التطرُّق إلى هذه المسائل، لكن لم تكن محور النقاش. لقد ركَّزنا أكثر على العلاقات الثنائية، والتعاون الاقتصادي، والقضايا الحدودية، والمناطق التجارية الحرّة.

وأضاف: من المقرَّر أن يقوم رئيس الجمهورية التركية بزيارة إلى إيران، وهي الزيارة التي تأجَّلت بسبب الحرب المفروضة التي استمرت 12 يوماً. وقد جاء وزير خارجيتنا إلى هنا لتمهيد الطريق لهذه الزيارة، وعقد لقاءات عدّة مع وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورئيس مجلس الشورى، والسيد لاريجاني، وكذلك مع الرئيس مسعود بزشكيان.

وتابع سفير تركيا في إيران قائلاً: رغم أن القضايا الإقليمية طُرحت بدرجة محدودة، فإن الجانبين شدَّدا على دعمهما لشعب غزة، وأُكد أن إسرائيل تُعد الأزمة الوحيدة التي تواجه دول المنطقة الإسلامية، وأنه يجب على هذه الدول أن تكون واعية وموحَّدة في هذا الشأن. وأوضح أن على الدول الإسلامية، ولا سيما إيران وتركيا، أن تتعاون معاً من أجل إعادة السكون والاستقرار إلى سوريا والعراق.