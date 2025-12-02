وزيرة الطرق: العلاقات بين إيران والإمارات متجذرة في الروابط التاريخية والثقافية

وهنأت "فرزانة صادق" الإمارات حكومة وشعبا في حفل إحياء الذكرى الـ 54 لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وأكدت على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين على أساس حسن الجوار والمصالح المشتركة.

وأشارت في هذا الحفل إلى وجود أكثر من 500 ألف إيراني في الإمارات وحوالي 300 رحلة جوية أسبوعية بين مدن البلدين واعتبرت هذه الاتصالات دليلا واضحا على عمق العلاقات بين الشعبين.

كما قدمت وزيرة الطرق، دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيران وقالت: إن قدرة التعاون الاقتصادي بين البلدين تتجاوز بكثير المستوى الحالي ويجب خلق فرص جديدة للتعاون من خلال الجهود المشتركة.

وأشارت "صادق" إلى انعقاد أول لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران والإمارات خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، معربة عن أملها في عقد الاجتماع الثاني لهذه اللجنة في طهران في المستقبل القريب.

وأكدت على استراتيجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إعطاء الأولوية لتنمية العلاقات مع جيرانها، مشيرة إلى أن إيران لديها رؤية واضحة لتوسيع العلاقات مع حكومة الإمارات وترحب بأي مبادرة لتعزيز العلاقات.

وأشادت بالموقف البناء والمسؤول لحكومة الإمارات العربية المتحدة في إدانة الاعتداءات الأخيرة للکیان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأضافت: لقد أصبح السلوك العدائي للکیان الصهيوني ضد منطقة الخليج الفارسي أكثر وضوحًا من أي وقت مضى ومن الضروري أن تعمل دول المنطقة معًا في تضامن ووحدة لتعميق السلام والاستقرار.

