متحدثة الحکومة: تعاملنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون وفق قوانین مجلس الشورى الاسلامي
أکدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية "فاطمة مهاجراني" أن تعاملنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون وفق قوانین مجلس الشورى الاسلامي.
وأشارت "فاطمة مهاجراني" خلال مؤتمرها الصحفي إلى قرارات مجلس الشورى الإسلامي بشأن التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقالت: "نعتقد أن القرار 2231 انتهى في عام 2025، لذا فإن تعاملات إيران النووية تخضع لإتفاقیة الضمانات."
