ملفّا لبنان وسوريا على طاولة البحث... عراقجي يكشف فحوى لقائه مع فيدان

وأشار عراقجي في منشور على صفحته الشخصية على شبكة «إنستغرام»، إلى اجتماعه بنظيره التركي هاكان فيدان قائلاً: «يوم الأحد استقبلتُ في طهران السيد هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية والوفد المرافق له. وفي أجواء كانت ودّية وبنّاءة تماماً»، مضيفاً «استعرضنا مسار تطور العلاقات الثنائية، وشددنا على العزم الراسخ لقادة البلدين على تعميق التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والترانزيت والتكنولوجيا والأمن والثقافة».

وتابع «عبّرنا عن قلق بالغ إزاء الوضع الكارثي في غزة والضفة الغربية، وأدنّا بشدة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وأكدنا توافقنا على ضرورة وقف جرائم هذا الكيان فوراً ومحاسبته في المحافل الدولية».

وفيما يتعلق بتطورات سوريا ولبنان، أشار وزير الخارجية إلى أن الجانبان شددا على «الاحترام الكامل للسيادة الوطنية ووحدة الأرض والتراب في البلدين»، كما أدانا الاعتداءات المتواصلة التي يقوم بها الكيان الصهيوني.

وأكد عراقجي إن «إيران وتركيا بصفتهما قوتين أساسيتين في المنطقة، مصمّمتان على المضيّ في اتجاه السلام المستدام والاستقرار والتنمية الإقليمية من خلال التنسيق والتعاون الوثيق.

وكان هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، قد وصل إلى طهران يوم الأحد، حيث استقبله عباس عراقجي، وزير خارجية البلاد.

وخلال الزيارة، عقد فيدان إلى جانب لقائه بعراقجي لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في البلاد، وتم بحث العلاقات الثنائية إلى جانب التطورات الإقليمية والقضايا الدولية.

