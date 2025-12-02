قائد مناورات "سهند 2025": حرس الثورة هو المهندس الأمني ‌‌لمكافحة الإرهاب

و خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء حول مناورات "سهند 2025" المشتركة لمكافحة الإرهاب، صرّح قائد المناورات، العمید ولي الله معدني: "تفتخر القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية بأنه، وبعد مرور عامين على انضمام إيران إلى منظمة شانغهاي للتعاون، يتم تنظيم هذا التمرين بمبادرة من قوات حرس الثورة الاسلامية البرية في منطقة شبستر بمحافظة آذربايجان الشرقية".

وأضاف: "تم وضع هذه المناورات ضمن مهام حرس الثورة الاسلامية منذ أواخر آب/أغسطس 2024 بأمر من القائد السابق للأركان العامة للقوات المسلحة الشهيد اللواء باقري، وتم تكليفه بقيادة القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية الايرانية من قبل القائد العام لحرس الثورة الشهيد القائد حسين همداني.

وأكد قائد مناورات "سهند 2025" المشتركة لمكافحة الإرهاب:"بعد عقد جلسات تنسيق وتقديم خطة التمرين إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة شانغهاي للتعاون في أوزبكستان، قام رئيس وأمين اللجنة بزيارة إيران في عام 2025 لإجراء المزيد من التنسيق".

وأوضح العميد معدني أن اللجنة التنفيذية لمنظمة شانغهاي للتعاون تخطط كل عام لتنظيم تمرين واحد مشترك لمكافحة الإرهاب، مضيفا: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحرس الثورة الاسلامية يُعدان البلد والمؤسسة العسكرية الرابعة التي تستضيف هذا التمرين".

وأكّد قائد مناورات "سهند 2025": إن الدول الأعضاء في لجنة منظمة شانغهاي للتعاون تشمل بلدانا إقليمية مهمة، وهي: أوزبكستان، طاجيكستان، روسيا، باكستان، قيرغيزستان، الصين، كازاخستان، إيران، الهند، وبيلاروس.

وأضاف :"تشارك هذه الدول بصفتها أعضاء رسميين، بينما تشارك كدول مراقبة أو بصفة ضيوف دول مجاورة مثل المملكة العربية السعودية، جمهورية أذربيجان، سلطنة عُمان، والعراق".

وأوضح العميد معدني: "يستمر هذا التمرين لمدة خمسة أيام، وانطلق يوم الإثنين من هذا الأسبوع بحضور رؤساء الفرق العملياتية، ويبدأ اليوم البرنامج الرئيسي للتمرين".

وأشار إلى أن الاسم الرسمي لهذا التمرين هو "تمرين لمكافحة الإرهاب"، وقال: "الإرهابي لا يعرف حدودا جغرافية، ويمكنه أن يشكل تهديدا في جميع الدول".

وصرّح قائد مناورات "سهند 2025" لمكافحة الإرهاب أن من أهم أهداف تنظيم هذا التمرين هو رفع المستوى المعرفي للضباط و القوات المسلحة في مجال مواجهة الإرهاب، والسعي الجاد لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في هذا المجال.

وأضاف العميد معدني: "في هذا التمرين، نسعى إلى تحقيق تعاون الدول الأعضاء معا، وتكامل قدراتها من أجل بلوغ هدف مشترك يتمثّل في التصدي للإرهاب. ومن أبرز أهداف تنظيم هذا التمرين إقامة تفاعل وتعاون فعّال بين الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب".

كما أشار إلى أن عقد هذا التمرين بعد حرب الـ 12 يوما، يكتسب أهمية ومكانة عالية، وقال: "تمثل مناورات سهند 2025 أول تمرين عملياتي ميداني يُنظم على أراضي الجمهورية الإسلامية الايرانية بشكل شامل ومتعدد الأبعاد".

وأضاف العميد معدني: "نظرا لخبرات حرس الثورة الإسلامية وقوات الجيش البرية الميدانية الواسعة، تم تكليفهما بمسؤولية تنظيم هذا التمرين".

يُشار إلى أن التمرين العسكري المشترك لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شانغهاي للتعاون، والمعروف باسم مناورات "سهند 2025"، سيُقام على مدى خمسة أيام بمشاركة 18 وفدا رفيع المستوى من الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون والمنظمات العسكرية والأمنية الإقليمية، وذلك باستضافة قوات حرس الثورة الإسلامية البرية وبالتعاون مع وزارة الخارجية في مدينة شبستر بمحافظة آذربايجان الشرقية.

