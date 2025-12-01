عراقجي:‌ الدعم للجماعات في المنطقة يتم وفق استقلاليتها وليس كأدوات لإيران

وفي مقابلة مع برنامج "مع موسى الفرعي" قال عباس عراقجي حول زيارته الى مسقط: برأيي، كان اجتماع اليوم في مسقط اجتماعًا بالغ الأهمية ومثيرًا للاهتمام بشأن موضوع الوساطة. تُعرف سلطنة عُمان اليوم بأنها دولة ذات وزن وصوت مؤثر في مجال الوساطة بين الدول.

واضاف: هذا تقليد دبلوماسي هام وراسخ دأبت عُمان على اتباعه لسنوات طويلة. وكانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من بين الدول التي استفادت من هذه القدرة العُمانية. في عام ٢٠١٠، بدأنا محادثات مع الجانب الأمريكي في عُمان، عُقدت سرًا وبشكل خاص. أدت تلك المحادثات إلى بدء مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي أفضت بدورها إلى بدء مفاوضات رسمية بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة. وقد أفضت هذه العملية في النهاية إلى اتفاق.

*سلطنة عمان في دور الوسيط

وتابع: في العام الماضي، تولت عُمان دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة. وكانت عُمان مسؤولة عن المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين. لكن هذه المرة، وللأسف، لم تُسفر عن نتيجة ناجحة. فبعد خمس جولات من المفاوضات، وبينما كنا نستعد للجولة السادسة، انتهك الجانب الأمريكي المسار الدبلوماسي وجهود الوساطة.

وقال عراقجي: ُقد اليوم في عُمان اجتماع خاص حول موضوع الوساطة، بتنسيق من معهد نرويجي وعدة مؤسسات أوروبية أخرى. وفي هذا الاجتماع، تم تبادل الخبرات بين مختلف الدول في هذا المجال. برأيي، كانت المناقشات مفيدة للغاية؛ حيث ركز الاجتماع على أن القانون الدولي والأنظمة الدولية قد تأثرت، للأسف، بميل الولايات المتحدة إلى استخدام القوة في العلاقات الدولية.

اردف قائلا: وهكذا، تحولت العلاقات الدولية من حالة قائمة على القوانين إلى حالة قائمة على القوة. ويتجلى ذلك في التدخلات العسكرية التعسفية وتنفيذ العمليات الإرهابية أينما اختارت. ما نشهده اليوم أثار قلقًا عالميًا بالغًا. أعتقد أن هذا كان محور نقاشات اليوم.

*باب التفاوض والوساطة مفتوح دائمًا، وهو ممكن في أي وقت، شريطة الالتزام بالقوانين

وردا على سؤال فيما اذا كان ذك يعني أن باب الوساطة بين إيران والأطراف الأخرى قد فُتح مجددًا؟ قال عراقجي: باب التفاوض والوساطة مفتوح دائمًا، وهو ممكن في أي وقت، شريطة الالتزام بالقوانين. المبدأ الأول للدبلوماسية والتفاوض هو أن يجلس الطرفان إلى طاولة المفاوضات بنية صادقة لتبادل عادل ومتكافئ. ومع ذلك، إذا كان هدف أحد الطرفين هو فرض مطالبه، فلن تُجرى هذه المفاوضات ولن تُثمر.

*النهج الأمريكي القائم على الاملاء وفرض المطالب والمطالب المُبالغ فيها

وقال: السبب الرئيسي للمشكلة في العلاقات الإيرانية الأمريكية، والذي يمنع بدء المفاوضات حاليًا، هو النهج الأمريكي القائم على الاملاء وفرض المطالب المُبالغ فيها. للأسف، لقد شهدنا هذا السلوك مرارًا وتكرارًا في تعاملاتنا معهم. إذا أبدى الجانب الأمريكي استعداده لاتفاق عادل ومتوازن قائم على المصالح المشتركة، فإن جمهورية إيران الإسلامية ستنظر في الأمر بالتأكيد. لم نغادر طاولة المفاوضات قط، فالدبلوماسية جزء لا يتجزأ من نهجنا ومبادئنا.

وردا على سؤال وهو : ما الفرق بين مفاوضات عام ٢٠١٠ والمفاوضات الأخيرة في مسقط؟ في عام ٢٠١٠، كانت المفاوضات سرية ولم يُنشر شيء، أما المفاوضات الأخيرة فكانت علنية ومُعلنة بالتفصيل. وكما يُقال دائمًا، وأنتم أعلم: "اعملوا في السر". لماذا كانت المفاوضات الأخيرة علنية؟ هل حالت طبيعتها العلنية دون التوصل إلى نتيجة؟

قال عراقجي: لم يكن فشل المفاوضات هذا العام بسبب علنيتها، بل بسبب جشع أمريكا ومبالغتها في المطالب. في عام ٢٠١٠، بدأت المفاوضات سرية ثم أصبحت علنية وتحولت إلى مفاوضات بين ايران ومجموعة ٥+١. أدت هذه العملية إلى اتفاق في عام ٢٠١٥. كان من الممكن أن تسلك المفاوضات الأخيرة نفس المسار؛ فقد بدأت المحادثات بشكل غير مباشر، ولو اتُبع المسار الصحيح والمتوازن، لكان من الممكن التوصل إلى اتفاق.

واوضح انه كانت المشكلة الرئيسية في مفاوضات هذا العام - والتي أدت إلى فشلها - هي ميل الولايات المتحدة إلى فرض مطالبها؛ فقد دخلت المفاوضات بسياسة "صفر تخصيب". قلنا منذ البداية إن هذا غير ممكن، وإنه يجب التوصل إلى حل وسط. لا يمكن حرمان أي دولة من حقوقها المشروعة؛ وبالطبع، يمكن المطالبة بالشفافية وبناء الثقة، ونحن مستعدون لذلك. لكن التنازل عن حقوقنا الأساسية ليس خيارًا مطروحًا. لذلك، فإن السبيل الوحيد هو التوصل إلى حل متوازن يراعي مصالح جميع الأطراف. لقد قلتُ جملةً في تلك الأيام وأكررها اليوم: "إذا أردتم صفر تخصيب، فلن يكون هناك اتفاق بيننا". أما إذا أردتم "صفر قنابل"، فسنتفق، وهناك إمكانية كاملة للتوصل إلى اتفاق. مع ذلك، أعتقد أن بعض الجهات داخل الولايات المتحدة لم ترغب في أن تُثمر هذه المفاوضات، ولهذا السبب لم تُثمر.

وردا على سؤال وهو "بحسب معلومات من بعض الحاضرين في تلك المحادثات، قيل إنكم توصلتم إلى اتفاقات متقدمة وكنتم على وشك التفاهم، لدرجة أن الاجتماع الذي سبق الهجوم على طهران كان على وشك الإعلان عن اتفاق. ألم تكن قضية التخصيب سبب ذلك الهجوم؟" قال عراقجي: كنا قريبين جدًا من الاتفاق، وفي خمس جولات من المحادثات بوساطة عُمان، تم بحث حلول عديدة وتوصلنا إلى حلول من شأنها حل المشكلة. لكن هذه الحلول رُفضت في واشنطن، وفي النهاية، سادت القوى التي سعت للحرب هناك، مما قاد البلاد والمنطقة إلى مسار مؤسف.

وفيما اذا كانت طهران لا تزال تعتبر مسقط الوسيط الوحيد الموثوق للمحادثات مع الولايات المتحدة، نظرًا لأن ذلك الهجوم لم يكن إهانة لإيران فحسب، بل إهانة أيضًا لعُمان كوسيط؟ قال: اخترنا عُمان لسجلها المتميز في الوساطة؛ فقد لعبت عُمان هذا الدور مرات عديدة وحققت نجاحات ملموسة. لدينا ثقة كاملة بحسن نية أشقائنا في عُمان وبحكمة جلالة السلطان المعظم، ولذلك بدأنا هذه الجولة من المفاوضات بوساطتها. أعتقد أن عُمان كانت وما زالت قادرة على مواصلة هذا الدور البنّاء.

وتابع: في الواقع، تكمن المشكلة الرئيسية بيننا وبين الولايات المتحدة ليس في الوسيط أو آلية الوساطة، بل في طبيعة النهج الأمريكي. كما ذكرتَ، كنا في خضم المفاوضات عندما شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل الهجوم؛ وسقط الصاروخ الأول الذي أطلقته إسرائيل عمليًا "في منتصف طاولة المفاوضات". هذا السلوك، كما ذكرتَ، كان إهانةً واضحةً للدبلوماسية والتفاوض والوساطة، وبالطبع لعمان، وهو أمرٌ مؤسفٌ للغاية.

*قانون الغاب

وعن رايه في "النهج العام الذي يحكم العلاقات الدولية حاليًا؟ الآن، وبعد هذه الأحداث في المنطقة، يبدو الأمر كما لو أن المنطقة تُحكم بـ"قانون الغاب" وأن الكيان الإسرائيلي هو صاحب القرار في القرارات المتعلقة بها" قال عراقجي: نعم، للأسف، السياسات الأمريكية تدفع العالم في هذا الاتجاه، وما أسميته "قانون الغاب" هو الوصف الأدق للوضع الراهن، وقد أصبح عمليًا القاعدة السائدة.

واضاف: عندما يُطرح مفهوم "السلام بالقوة"، فهذا يعني أن الرابح هو من يملك القوة، بينما القاعدة الصحيحة هي أن السلام يُرسى بالدبلوماسية. أما إذا كان القصد هو إحلال السلام بالقوة، فلن تكون النتيجة سوى المزيد من الحروب والمواجهات المتكررة، لأن كل طرف يسعى إلى أن يصبح أقوى لفرض إرادته. هذا النهج الأمريكي يُقوّض في الواقع جميع الإنجازات الإنسانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

*الكيان الصهيوني انتهك جميع الخطوط الحمراء

وتابع: لأكثر من ثمانية عقود، سعت جميع دول العالم إلى إقامة علاقات دولية قائمة على القانون، لكن هذه العلاقات، للأسف، تتجه اليوم نحو علاقات قائمة على القوة؛ ما يُسمى "قانون الغاب"؛ حيث يمتلك الجميع قوة أكبر، ويخلقون لأنفسهم ولمن يدعمونهم حصانة، ويفعلون ما يشاؤون دون أن يتمكن أحد من محاسبتهم. للأسف، نرى في منطقتنا أيضًا أن الكيان الصهيوني لم يترك أي خطوط حمراء، بل انتهكها جميعًا؛ واصل هذا الكيان جرائمه ومجازره اليومية، وقصف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس وجميع المراكز، ولم يبقَ منه سوى الهجوم على المنشآت النووية السلمية، والذي ارتكبه أيضًا في إيران.

واضاف: هذا الكيان يهاجم متى شاء وأينما شاء؛ ففي العامين الماضيين، غزا سبع دول، ويحتل حاليًا أراضي ثلاث دول. ومع ذلك، يتمتع بحصانة كاملة من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، التي تمنحه الغطاء لما يريده. هذا الوضع، للأسف، يقود المنطقة إلى الاتجاه الذي ذكرته بالضبط؛ وأفضل وصف له هو "قانون الغاب".

وفي الرد على سؤال وهو " اليوم، هناك قطبان للقوة في المنطقة - أعتذر عن جمعهما في سؤال واحد: إيران وإسرائيل. هل من الممكن طرح مسألة الحوار المباشر بين طهران وتل أبيب؟" قال: لا نعترف بأي شرعية للكيان الصهيوني؛ هذا الكيان ليس من هذه المنطقة، وقد شُكِّل على أساس اغتصاب أرض الشعب الفلسطيني، وحافظ على وجوده عبر الجرائم والمجازر والإبادة الجماعية. لذلك، لا نعترف بأي شرعية لهذا الكيان.

وردا على سؤال وهو "يُقال إن الضربة التي لا تقتلك تقويك. كيف تُقيّم الهجوم الإسرائيلي على إيران الآن؟" قال: هذه حقيقة؛ كما ذكرتَ، لا شك أن حرب الـ 12 يومًا كبّدتنا خسائر وتكاليف باهظة، لكنها كانت لها أيضًا منافعها، أهمها أن صواريخنا وأسلحتنا اختُبرت في حرب حقيقية لأول مرة؛ لقد استفدنا من هذه القدرات على أكمل وجه، واتضحت لنا جميع نقاط قوتنا وضعفنا. اليوم، أستطيع أن أقول بثقة إننا في وضع دفاعي أفضل مما كنا عليه قبل 13 يونيو/حزيران، أي قبل اندلاع الحرب الأخيرة؛ من حيث كمية ونوعية أسلحتنا وصواريخنا. لقد أدركنا نقاط ضعفنا، وكذلك نقاط ضعف العدو، وقمنا بمعالجة الكثير منها. كما راجعنا العديد من سياساتنا. برأيي، نحن اليوم في وضع دفاعي أفضل مما كنا عليه قبل الحرب الأخيرة، ونؤمن بأن الدول العظيمة، كالرجال العظماء، تُعرف في الصعاب؛ لأن الصعوبات هي التي تُصقل الدول كالرجال وتجعلها أقوى وأكثر استقرارًا.

*إذا قرروا تكرار تجربة حرب الـ 12 يوما الفاشلة، فلن يحصدوا سوى الفشل نفسه

وحول سؤال وهو انه على الرغم من القوة التي أظهرتها إيران في الحرب ضد إسرائيل، لا تزال تل أبيب تهدد بتكرارها بمساعدة الأمريكيين، قال عراقجي: لم تبدأ إسرائيل تلك الحرب بدعم أمريكي فحسب، بل بمشاركة مباشرة من الولايات المتحدة. اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام قليلة بأن الولايات المتحدة هي من خططت ونفذت كل شيء، وأن تلك الحرب كانت في المقام الأول حرب أمريكا. إذن، في ساحة المعركة، لم نكن نقاتل إسرائيل فحسب، بل أيضًا إسرائيل والولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى التي قدمت لهم الدعم الدفاعي. أستطيع القول بثقة تامة إنه إذا قرروا تكرار هذه التجربة الفاشلة، فلن يحصدوا سوى الفشل نفسه.

وفي الرد على سؤال وهو "في المسلسل الذي أنتجته إسرائيل على نتفليكس بعنوان "طهران"، زُعم أن تل أبيب تمكنت من اختراق المجتمع الإيراني والاستفادة منه. يرى بعض المحللين، وخاصة المقربين من المشهد السياسي الإيراني، أن ضعف إيران يعود جزئيًا إلى خيانة بعض العوامل الداخلية. إلى أي مدى يمكن لإيران اليوم تعريف "العدو الداخلي" قبل "العدو الخارجي"؟" قال عراقجي: أولًا، لا أشاهد أفلام الخيال. هذا المسلسل أيضًا عمل روائي قائم على السرد والقصص. لكن وجود عناصر التسلل والتجسس أمر طبيعي. الوضع نفسه موجود في إسرائيل نفسها؛ فقد أُعلن مؤخرًا في إسرائيل عن اعتقال شخص في مركز حساس كان يُقدم معلومات لإيران. هذه حقيقة وليست فرضية.

*مكّنتنا الحرب الأخيرة من سدّ العديد من الثغرات الأمنية

واضاف: لقد مكّنتنا الحرب الأخيرة من سدّ العديد من الثغرات الأمنية. وكما ذكرتُ، منحتنا الحرب تجارب قيّمة لأنها كشفت نقاط ضعفنا وقمنا بمعالجتها. ظنّوا أنه إذا اندلعت هذه الحرب، سينزل الشعب الإيراني إلى الشوارع ويحتجّ على الحكومة والنظام؛ لكن ما حدث كان عكس ذلك تمامًا، فقد خرج الشعب إلى الشوارع لدعم الحكومة والبلاد. ونتيجةً لذلك، تعزّز تماسكنا الوطني.

واردف: ظنّوا أنه إذا اغتيل قادتنا العسكريون في الساعات الأولى من الحرب، ستنهار قواتنا المسلحة، لكن على العكس، عُيّن قادة بدلاء على الفور، وقاتلت القوات المسلحة بمعنويات عالية. هذه الحرب التي بدأها الكيان الصهيوني مبنية على سوء فهم وحسابات خاطئة، وكما ذكرتُ، فإن تكرار هذا الخطأ لن يؤدي إلا إلى الهزيمة نفسها لهم.

وفي الرد على السوال التالي وهو "معالي الرئيس، أعتذر إن كان سؤالي قاسيًا بعض الشيء، لكن ما يُلاحظ في إيران هو أنه منذ عهد بني صدر في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، وحتى عهد أحمدي نجاد، يُعرّف كل رئيس أو مسؤول رفيع المستوى تقريبًا نفسه بأنه "معارض"؛ ويبدو أن هذا يُشير إلى وجود خلل في آلية الحكم وصنع القرار في إيران" قال: ما ذكرته ليس حكرًا على إيران. يُمكنني أن أُقدم أمثلة من دول عديدة شهدت هذه الظاهرة؛ إذ يتحول البعض إلى معارضين بعد انتهاء ولايتهم ويتخذون مواقف مُختلفة، وهذا أمر طبيعي. قد تكون للرئيس أحمدي نجاد وغيره من الرؤساء آراء ومواقف خاصة بهم بعد ترك مناصبهم؛ وهذه الآراء مقبولة ومُتقبلة داخل إيران، وتُعتبر جزءًا من النظام القائم.

واضاف: الاستثناء الوحيد كان بني صدر، الذي خان في النهاية وفرّ من البلاد. أما المسؤولون الآخرون فقد ظلّوا جميعاً ضمن إطار النظام، وعبّروا عن آرائهم. وهذا في الواقع دليل على ديناميكية النظام ومرونته وانفتاحه؛ لأنه لو لم يكن الأمر كذلك، لكان من المشروع التشكيك في عيوبه ونقاط ضعفه.

*اليوم، تربطنا علاقات قوية مع السعودية. والمشاورات بيننا مستمرة

وحول ازدياد تفاؤل العرب والمراقبين، وكذلك الإيرانيين، بعد وساطة الصين في مارس/آذار 2023 والتقارب بين طهران والرياض. قال حول تقييمه هذا التقارب اليوم: نُقدّر مبادرة الصين تقديراً كبيراً. العلاقات الإيرانية السعودية، التي بدأت بوساطة الصين، تسير الآن في مسار إيجابي للغاية. واليوم، تربطنا علاقات قوية مع السعودية. والمشاورات بيننا مستمرة، والتبادلات جارية، ومن المقرر أن يزور نائب وزير الخارجية السعودي طهران في الأيام المقبلة.

وتابع: تُعقد اجتماعات ثلاثية بين إيران والسعودية والصين بانتظام، ومن المقرر عقد الاجتماع القادم خلال الأيام القادمة. نحمد الله على هذه العملية.

وصف إيران والسعودية بانهما "دولتان رئيسيتان في المنطقة، وللتعاون والتفاهم بينهما دورٌ مهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. نحن نسير في هذا الاتجاه بالتأكيد. بالطبع، هناك بعض الاختلافات في الرأي حول قضايا محددة، وهذا أمر طبيعي، ولكن من المهم أن نحل هذه الخلافات عبر الحوار والمشاورات السياسية والدبلوماسية. وأنا متفائل جدًا بمستقبل هذه العلاقات".

وردا على سؤال وهو "بشكل عام، عندما ننظر إلى المنطقة، يشهد الشرق الأوسط اليوم التطورات التي وعدت بها كوندوليزا رايس سابقًا تحت عنوان "الشرق الأوسط الجديد". ما كان يُقال سابقًا في الأوساط الإسرائيلية الخاصة، يُعلنه نتنياهو الآن علانية؛ فهو يتحدث عن "إسرائيل الكبرى" ويتحدث بجرأة عن حدود تشمل حتى دولًا عربية أخرى. كيف تُقيّم هذا الوضع، وما مدى خطورة هذا الخطر الذي تعتبره إيران؟ هل يُمكن أن تمتد هذه "الكرة الثلجية" إلى دول عربية أخرى أيضًا؟" قال: برأيي، لم تفهم أمريكا أبدًا غرب آسيا أو الشرق الأوسط بشكل صحيح. والدليل على ذلك هو نفس الخطط التي طرحتها على مدى السنوات الماضية: خطة "الشرق الأوسط الكبير"، و"الشرق الأوسط الجديد"، و"إسرائيل الكبرى"، ثم الخطط المتعلقة بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني وما شابه. كما ذكرتَ، الشرق الأوسط منطقة ديناميكية ومعقدة للغاية، تعاني من العديد من المشاكل والأزمات، وشهدت حروبًا وتوترات مُختلفة.

*التدخل الأجنبي يحول دون تحقيق الأمن والاستقرار

واضاف: نؤمن بأن مستقبل هذه المنطقة لا يمكن بناؤه إلا من قبل دولها، وأن أمنها لا يتحقق إلا من خلال التعاون فيما بينها. في حين أن التدخل الأجنبي يحول دون تحقيق الأمن والاستقرار، فمن الطبيعي أن تبحث القوى الأجنبية عن ذرائع للحفاظ على وجودها في المنطقة، ولهذا السبب تسعى إلى الحفاظ على حالة توتر دائمة. لكن سياستنا، التي طرحناها مع جميع دول الخليج الفارسي وغرب آسيا، هي أن الترتيبات الأمنية الجديدة ينبغي أن تُشكل بمشاركة دول المنطقة فقط ودون وجود القوى الأجنبية. وبالطبع، يتطلب الوصول إلى هذه المرحلة جهودًا كبيرة ومتواصلة.

*نتنياهو أثبت بافعاله للمنطقة بأسرها أن التهديد الحقيقي هو "إسرائيل" وليس ايران او اي دولة اخرى

وردا على سؤال وهو "تحدثتَ عن أن أمن المنطقة بيد دولها؛ لكن المنطقة نفسها لها توجهات مختلفة. بعض الدول تُسارع نحو التطبيع مع تل أبيب؛ والبعض الآخر لديه خلافات مع إيران ويعتبر وجودها تدخلاً في الشؤون العربية. ربما من الضروري حل القضايا الداخلية أولاً؟" قال عراقجي: أعتقد أن نتنياهو ارتكب جرائم عديدة في منطقتنا، من إبادة جماعية إلى احتلال، لكنه فعل شيئًا واحدًا يمكن اعتباره إيجابيًا: أثبت للمنطقة بأسرها أن التهديد الحقيقي هو "إسرائيل"، وليس إيران أو أي دولة أخرى. خلال العام الماضي، اتضح جليًا أن دول المنطقة لا يمكنها إلا الدفاع عن نفسها؛ وفي مواجهة إسرائيل، لا يمكن الاعتماد على أي قوة أجنبية. عندما هاجمت إسرائيل، لم تُجدِ أيٌّ من أنظمة الدفاع التي اشترتها من الولايات المتحدة نفعًا، فتم تنفيذ الهجوم. اليوم، اتضحت الحقيقة أن إيران لا تُشكل تهديدًا للمنطقة، بل يُمكن أن تكون عاملًا مُساهمًا في السلام والأمن الإقليميين. نحن أيضًا جزء من هذه المنطقة، ولا نرى سبيلًا آخر سوى التعاون الإقليمي من أجل السلام.

واضاف: أدلى أخي العزيز، وزير خارجية عُمان، السيد البوسعيدي، بتصريحات بالغة الأهمية عبّرت عن هذه الحقيقة بمنتهى الوضوح. ليس لديّ ما أضيفه أكثر مما قاله. مع ذلك، هناك معارضة شديدة لهذا الرأي، ولا تزال الاتهامات تُتبادل، ويتكرر نفس الأسلوب المكرر.

وردا على سؤال وهو "ما نقوله في عُمان هو بالضبط ما قلته: المشكلة الرئيسية تكمن في تل أبيب، وعلينا التركيز عليها. ولعل هذا هو السؤال الذي يجب على المؤسسات السياسية والدبلوماسية أخذه على محمل الجد، لا سيما في التفاعل بين طهران والسعودية، لأنه إذا تم التوصل إلى حل وتقارب حقيقي بين هذين البلدين، فستكون العديد من مشاكل المنطقة قابلة للحل" قال: نتق معك تمامًا.

*ندعم جماعات في المنطقة تتمتع باستقلالية تامة، ونؤمن بأنها تقاتل من أجل قضية مشروعة ومقدسة

وحول الاتهام الزائف بأن إيران تشنّ حروبًا بالوكالة؛ سواء في لبنان، أو سابقًا في سوريا، وأيضًا في اليمن قال: للأسف، لطالما كانت هذه القضية موضع سوء فهم. نحن ندعم جماعات في المنطقة تتمتع باستقلالية تامة، ونؤمن بأنها تقاتل من أجل قضية مشروعة ومقدسة. ولذلك نساعدها. إنها من تقاتل من أجل تحرير أرضها، فلسطين، ونيل حريتها. ناضل حزب الله لتحرير أرض لبنان، وأصبح لاحقًا لاعبًا رئيسيًا على الساحة اللبنانية. وكذلك اليمنيون؛ من الواضح تمامًا ما يعملون من أجله.

واضاف: دعمنا لهم ليس لتحويلهم إلى أدوات لإيران؛ بل نعتبرهم جماعات مستقلة ذات هوية وشخصية خاصة، تعمل من أجل قضية نبيلة ورسالة مقدسة. وقد أثبت أداؤهم استقلاليتهم التامة وعدم خضوعهم للأوامر الإيرانية. لم تتشاور حماس مع أحد في عملية 7 أكتوبر، ولم تطلب إذنًا من إيران. كما أن حزب الله لا يطلب إذنًا من إيران عندما يدافع عن نفسه ضد عدوان الكيان الصهيوني.

وتابع: نعم، هناك تنسيق بيننا، لأن لدينا رؤية مشتركة لقضايا المنطقة وعدوًا مشتركًا، ومن الطبيعي أن يكون هناك تشاور وتفاهم جيد بيننا. لكن هذا يختلف تمامًا عن الصورة التي تُصوّر هذه الجماعات على أنها "وكلاء" أو "أدوات". فهي ليست كذلك إطلاقًا.

*إيران لا تسعى للهيمنة على المنطقة، ولم تسعَ إلى ذلك

واردف: إيران لا تسعى للهيمنة على المنطقة، ولم تسعَ إلى ذلك. كما أننا لا ننوي نشر المذهب الشيعي؛ والدليل الواضح على ذلك أن حماس، التي ندعمها، ليست جماعة شيعية. ندعمها إيمانًا منا بأنها تقاتل من أجل قضية مشروعة وعادلة. وما دامت على هذا النهج، فسيستمر دعمنا لها.

