محادثات هاتفية بين وزيري خارجية ايران واليابان حول العلاقات الثنائية والتطورات الدولية

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية الايرانية مساء الاثنين، هنأ عراقجي، في بداية المحادثة، موتيجي على إعادة تعيينه وزيرًا للخارجية اليابانية، وأعرب عن أمله في استمرار التعاون الوثيق والمبتكر والفعال في المرحلة الجديدة، بالنظر إلى خبرة الفترة السابقة وتاريخ العلاقات البناءة بين البلدين خلال فترة مسؤوليته.

واستعرض وزير الخارجية الإيراني أحدث التوجهات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني وإجراءات ومواقف الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا)، قائلاً: "إن أمريكا هي التي يجب أن تعود إلى الدبلوماسية من خلال كسب ثقة إيران".

بدوره أكد وزير الخارجية الياباني التزام طوكيو بلعب دور بناء في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة غرب آسيا، ودعمها للمبادرات السياسية لحل القضايا الإقليمية والدولية.

كما استعرض الوزيران آخر مستجدات التعاون الثنائي والقضايا القنصلية بين البلدين وأكدا على ضرورة مواصلة المشاورات المنتظمة من أجل تعزيز العلاقات الودية بين إيران واليابان.

endNewsMessage1