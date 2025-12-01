معاون وزير الخارجية: ايران تستضيف مناورات شنغهاي لمكافحة الارهاب

واوضح غريب ابادي في تصريح له اليوم الاثنين، ان هذه المناورات ستستمر على مدى 5 ايام في محافظة اذربايجان الشرقية (شمال غرب ايران)، باستضافة القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية وبالتعاون مع وزارة الخارجية الايرانية؛ وذلك بمشاركة وفود رفيعة المستوى من الدول الاعضاء في منظمة شنغهاي ومنظمات عسكرية وامنية اقليمية.

وفيما لفت الى خبرات القوات المسلحة الايرانية وقدراتها لصد اي تحرك عدواني يستهدف الامن ووحدة الاراضي للجمهورية الاسلامية، اعتبر معاون وزير الخارجية ان استضافة ايران لهذه المناورات شكّلت خطوة باتجاه التقارب وانشاء التحالفات، في سياق الهندسة الجديدة للامن الاقليمي.

ومضى غريب ابادي الى، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية باعتبارها من أبرز ضحايا الإرهاب، كانت على الدوام في طليعة مكافحة الإرهاب وتمتلك خبرات قيّمة في مواجهة هذه الظاهرة بكافة اشكالها وانواعها"؛ مبينا ان مناورات شنغهاي تُتيح الارضية لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في هذا السياق.

