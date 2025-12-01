إسلامي: رواية الأعداء حول البرنامج النووي الإيراني باطلة… وإنجازاتنا تفنّد ادعاءاتهم

وأكد إسلامي في تصريح له اليوم الاثنين خلال جولة تفقدية لمعرض إنجازات الصناعة النووية بطهران، أكد بأن "منظمة الطاقة النووية تعمل على عرض منجزاتها لاجهاض الرواية الظالمة التي روج لها الأعداء ضد البرنامج النووي الإيراني".

وأوضح مساعد رئيس الجمهورية، أن "المنظمة انتقلت منذ عام 2021 م إلى مسار جديد يرتكز على وثيقة ستراتيجية لعشرين عاما بهدف تحويلها إلى مؤسسة علمية وصناعية وتكنولوجية ذات تأثير مباشر في حياة المواطنين والتنمية الوطنية"؛ مردفا أن "توسيع الأنشطة النووية استدعى إطلاع كبار المسؤولين على هذه الانجازات وحثهم على تعزيز دعم هذا القطاع".

وأشار إلى، أن "أولويات المنظمة تشمل مكافحة شحة المياه وملوحة التربة، وتقليل الآفات الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي والطاقة"؛ مصرحا بان التعاون الستراتيجي مع منظمة "الفاو" في مجال المعالجة الإشعاعية للبذور أدى إلى تحسين الإنتاجية وجودة المحاصيل ذات الصلة.

كما أعلن "إسلامي" بأن منظمة الطاقة النووية الايرانية عملت خلال العامين الماضيين على تشعيع 500 ألف طن من المنتجات الزراعية، مما ساهم في الحدّ من الآفات ودعم الاقتصاد الوطني؛ كما كشف عن نجاح إيران في إنتاج "الهليوم" من الغاز الطبيعي، ونوه الى أهمية هذا المنتج في الأسواق العالمية.

مساعد الرئيس الايراني، اكد في تصريحه اليوم ايضا على أن "النتقال من حيز التنظير إلى التطبيق فيما يخص مسار التصنيع التكنولوجي، يشكل النهج الرئيس الذي تسير عليه المنظمة؛ مشيرا إلى القيمة العالية لمنتجات الصناعات المعتمدة على الماء الثقيل مقارنة بالمنتجات البتروكيماوية التقليدية.

وختم "إسلامي" تصريحاته بالتأكيد على أن "أعداء إيران لا يريدون لها التقدم والازدهار في التقانة النووية، إلا أن ابناء هذا الوطن—ورغم الضغوط المفروضة—تمكنوا من ترسيخ موقع البلاد في هذا القطاع.

