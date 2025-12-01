بزشكيان يعرب عن استعداد إيران لتقديم إغاثة عاجلة لضحايا السيول في إندونيسيا

وكتب الرئيس بزشكيان الى نظيره الاندونيسي : ان وقوع حادث السيول وانزلاقات الأراضي في منطقة سومطرة، وما نتج عنه من وفاة وإصابة عدد من المواطنين المسلمين في هذا البلد الصديق والشقيق، ترك في نفسي الحزن والاسى.

واضاف : انني اقدم، نيابة عن حكومة وشعب إيران، الى فخامتكم وللشعب الإندونيسي أحرّ التعازي في هذه الكارثة المدمرة؛ سائلا الباري عز وجل بالرحمة والمغفرة للمتوفين، وللمصابين بالشفاء العاجل.

وختم رئيس الجمهورية رسالته بالقول : تعلن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن كامل استعدادها، لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية الى اهالي المناطق المنكوبة، مع تطلعنا ان يمنّ الباري تعالى عليهم باجتياز آثار هذه الكارثة وعودة الامور الى طبيعتها عاجلا.

